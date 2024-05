Rúzsa Magdi ünnepel: ez történt 18 éve!

Különleges bejegyzéssel jelentkezett Rúzsa Magdi az Instagram-oldalán. „18 éve ezen a napon.. Ma van a szülinapom.” – írta a 38 éves énekesnő, aki bejegyzésével véletlenül sem akarta fiatalítani magát vagy áthelyezni a novemberi szülinapját májusra. 18 évvel ezelőtt ugyanis valóban megszületett egy ország számára Rúzsa Magdolna, az énekesnő! Erre utal Magdi bejegyzésének folytatása: „Büszke vagyok rád kicsi lány! Megcsináltad!”

Rúzsa Magdi 18 éve nyerte meg a Megasztárt, a műsorral járó ismertségét, sikerét díjak, nagylemezek és telt házas koncertek sora övezi (Fotó: Matey István)

Magdi három képet is közzétett a Megasztárban elért győzelméről, az emlékek pedig nem csak belőle, de a rajongókból is előtörtek. Elképesztő hozzászólások érkeztek, ezekből szemezgetünk.

„Emlékszem, kislány voltam. Sikítottam, ugráltam és tapsoltam: «Ezaaaaz, Magdi nyert!!!!» A mai napig imádom, amit csinálsz. Amihez nyúlsz, az csak jó lehet. Az Egyszer című dalod minden nap meghallgatom. Köszönöm, hogy vagy! Isten éltessen!”

– írta szívből szóló sorait Magdi egy rajongója.

„A legjobb magyar énekesnő! Szétizgultam magam és rongyosra hallgattam azokat a dalokat. Isten éltessen még nagyon sokáig!”

– köszöntötte kedvencét egy másik hozzászóló.

„Emlékszem, 8 évesen a Piece of my Heart volt a kedvencem, amit Torres Danival énekeltetek együtt, rongyosra hallgattam, a szoba közepén képes voltam rá órákig ugrálni. Hát, azóta is ugrálok.”

– vallotta be valaki.

„Andrea Lányunknak MA van a Szülinapja! Akkor, 18 éve az volt a szülinapos-kívánsága, hogy OTT lehessen, Nekedszorítani! És OTT volt! Felejthetetlen... Drága Magdi, Ölelünk Adáról!”

– szólt egy újabb vallomás.

„Egy csöpp délvidéki lányból a nemzet egyik legkiemelkedőbb énekese lett, töretlenül a mai napig. Üdvözlet, Topolyáról, Délvidékről, a szomszédból!”

– lelkendezett egy kommentelő.

„Soha nem volt hozzád hasonló semmilyen tehetségkutatóban! Őrületes rockos hangod volt! Őrületesen tiszta! Emlékszem, a zsűriragok is mindig ledöbbentek! Amit akkor ott előadtál abban az időben, az egyszerűen a mai napig utánozhatatlan!!!”

– törtek fel az emlékek egy szimpatizánsból.

„Vajdasági vagyok. Soha senkire nem szavaztam egyetlen tévéműsornál sem, kivéve téged. A pasimmal (aki azóta már rég a férjem lett), szanaszét izgultuk magunkat érted. Nagyon büszkék vagyunk rád!”

– írta egy újabb rajongó.