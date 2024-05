„Billents engem fenékbe!” – meglepő dolgot kért Oszvald Marika T. Danny-től

Oszvald Marika is egyike azoknak a sztároknak, akik VIP vendégekként csatlakoznak a Zsákbamacska csapatához, hogy teszteljék a szerencséjüket. Segítségükre két karmester lesz, Szente Vajk és T. Danny, illetve csinos asszisztensük, Kárpáti Rebeka, akik gondoskodnak arról, hogy ne csak a játékosok, de a nézők is jól érezzék magukat. Így történt meg az is, hogy az operett sztárja egy pólyásbabának öltözött, és közelebbről is megismerte T. Danny-t.

Oszvald Marika közelebbről is megismerte T. Danny-t (Fotó: TV2)

Oszvald Marika: Billents engem fenékbe!

Marika élete egy különleges szakaszát éli, hiszen alig másfél évvel ezelőtt lett nagymama. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő éppen ezért minden szabadidejét az unokájának szenteli, s pontosan ebből az apropóból öltözött babának is.

Az unokám ikertestvére akarok lenni! Másfél éves, de én annyira a hatása alatt vagyok, hogy minden nap látnom kell őt. A nagymamaság lázában égek, ezért is öltöztem be egy babának

– magyarázta a Zsákbamacska VIP adásában Marika, akitől aztán megkérdezte Vajk, hogy van-e esetleg bármilyen babonája, ha már ebben a műsorban próbálna szerencsét.

„Olyan babonám van egyébként, hogy ha valamire készülünk a családdal, akkor fenékbe billentjük, aztán hátba vágjuk egymást!” – vágta rá Marika, majd magához invitálta Danit is, hogy ezt a kis rituálét bemutassák.

Te billents engem fenékbe! Térddel rúgj fenékbe, és vágj hátba!

– utasította a műsorvezetőt az operett koronázatlan királynője, amin mindenki jót derült, de főként a végeredményen...

Ha pedig kíváncsi vagy, hogy Marika milyen nyereménnyel, vagy netán üres kézzel távozott-e a műsorból, tapadj a TV2 képernyőjére hétfő este 19:55-től!