Őrület: ezeket a sztárokat mindig összekeverik

A sztárok neve: a védjegye. De mi van akkor, ha két hírességet hasonlóan, vagy rosszabb esetben ugyanúgy hívnak? Abból vicces vagy éppen bosszantó helyzetek születhetnek – derül ki a Life.hu összeállításából.

Nem csak egy B. betű a különbség

Michael Jordan a nyolcvanas-kilencvenes évek megkerülhetetlen sportolója, a kosárlabda-fenomén külön cipőt és logót kapott az egyik legnagyobb sportszermárkától, szerepelt a Space Jam című moziban és Michael Jackson Jam című dalának klipjében is.

Michael B. Jordan ugyanakkor az ezredforduló filmsztárja: a Rocky-filmek kvázi utódjának tekinthető Creed-mozik hőse: háromszor keltette életre Apollo Creed balkézről született fiát, ráadásul a harmadik részt rendezőként is jegyzi!

Kiejtve elvész a különbség

Az Ocsar-díjas Halle Berry neve régóta jól cseng a mozipénztáraknál, X-Men filmekben, James Bond-moziban és John Wick-moziban is játszott a korát meghazudtoló szépség, aki bő három évtizede készít filmeket. Ráadásul azon kevesek közé tartozik, aki nem csak megkapta, de át is vette a legrosszabb filmeknek járó Arany málna-díjat!

Ezzel szemben Halle Bailey énekesnőként lett ismert, de több filmben is játszott, legismertebb szerepe A kis hableány.

„Amikor megszülettem, Haley-nek akartak nevezni, de a vezetéknevem Bailey, így ez nem működött volna. A családom mindig is szerette Halle Berryt. Így aztán végül a Halle mellett döntöttek, ami a vezetéknevemmel együtt nagyon hasonlít a Halle Berry névre. Nincs senki más, akivel szívesen viselnék hasonló nevet, de ő nagyon menő” – idézte Halle Bailey a Live With Kelly and Mark című műsorban elhangzott szavait a Life.hu.

Tom Hollandernek a fia lehetne Tom Holland

Az 56 éves brit színész, Tom Hollander számos szakmai elismerés birtokosa, többek közt BAFTA-díjjal, azaz a brit Oscar-díjjal is büszkélkedhet, s legutóbb a Fehér Lótusz című sorozatban borzolta a kedélyeket az általa életre keltett, finoman szólva is fura karakterrel.

Nem úgy Tom Holland, akit sokan Pókemberként ismernek, s életkora alapján a fia is lehetne Tom Hollandernek, de nem az! Ráadásul Tom Holland barátnője, Zendaya jóval ismertebb angol kollégája feleségénél, gyermeke édesanyjánál, Fran Hickmannél.

Michelle Williams-ből és Rebecca Fergusonból is két hírességet üdvözölhetünk

A Destiny's Childból ismert, szólóban is sikeres Michelle Williams jelenleg a Jól áll neki a halál című rémisztő vígjáték musical-változatában hódít Chicagóban.

Ezzel szemben kolléganője, a színésznő Michelle Williams olyan mozikból lehet ismerős, mint a Viharsziget, az Egy hét Marilynnel, A legnagyobb showman vagy a Venom-filmek.

Hasonló a helyzet a két Rebecca Fergusonnal is! A svéd színésznő, aki zenés filmben is játszott (A legnagyobb showman), de más énekelt helyette, több Mission: Impossible-moziban is domborított, de láthattuk a Dűne-filmekben is.

A brit X-Faktorban ismertté vált brit énekesnő és dalszerző, Rebecca Ferguson bő egy évtized alatt 5 albumot készített és 8 turnét nyomott le, s bő másfél millió eladott albummal büszkélkedhet. Egyik legsikeresebb dala az i Hope, melynek klipjét 13 millióan látták már a YouTube-on:

Michael Douglas nevet változtatott

Nem volt kérdés, hogy Kirk Douglas fia, Michael Douglas mellett nem lehet még egy színész Michael Douglas Hollywoodban. Hiába is látta meg ezen a néven a napvilágot az a művész, aki végül az egyik kedvenc színésznője, Diane Keaton vezetéknevét felvéve vált ismertté: Michael Keaton bizony Michael Douglasként született...