Meghan és Harry foghatja a fejét, súlyos ítélet született Amerikában

Hoppá! Nem elég, hogy hatalmas arcul csapásként érhette Harry herceg az édesapjától, III. Károlytól az Egyesült Királyságban, hogy nem „helyette” Vilmos herceget tüntette ki az Army Air Corp vezérezredese ranggal – amelynél Harry herceg szolgált Afganisztánban –, de most még Amerikában is pellengérre állították! Jöjjenek a részletek!

Rájár a rúd Harry hercegre és a feleségére, Meghan Markle-re (Fotó: i-Images / eyevine / NORTHFOTO)

Harry herceg és felesége, Meghan Markle alapítványát szabálysértőnek nyilvánították, ezért nem gyűjthetnek adományokat. Az ítélet azért született, mert a hercegi pár elmulasztotta befizetni a regisztrációs díjat és benyújtani az éves pénzügyi elszámolást.

A szervezetnek tilos olyan tevékenységet folytatnia, amelyhez regisztráció szükséges, ideértve a jótékonysági alapok kezelését vagy folyósítását is

– áll a Daily Mail által megszerzett figyelmeztetésben.

A lap értesülése szerint az Archewell alapítvány még januárban került „feketelistára”, a Harryt és Meghant is negatívan érintő, elítélő döntés mögött az áll, hogy a házaspár alapítványa 2023 februárja óta nem nyújtotta be az éves jelentéseket, és a befizetésekkel is elmaradt. A kaliforniai főügyész tájékoztatta a sussexi hercegi párt, hogy amennyiben nem pótolják a hiányosságokat, bírsággal vagy felfüggesztéssel is sújthatják őket.

A nonprofit szervezet legutolsó adóbevallásából az derült ki, hogy 2022-ben 11 millió dollárral kevesebb bevételük volt az előző évhez képest, miközben az ügyvezető igazgató fizetése 280 százalékkal emelkedett abban az évben.