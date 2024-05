Lehullt a lepel! Kiderült, mi történt a Házasság első látásra sztárjaival

Bogi és Geri a Házasság első látásra kísérletének kezdetén igencsak érdekes párosnak tűntek, hiszen a „feleség” már az esküvői viselkedésével kiverte a nézőknél a biztosítékot. Gerit azonban mindenki nagyon megszerette, hiszen a srác laza stílusával és kedves, türelmes hozzáállásával azonnal belopta magát a nézők szívébe. Most az is kiderült, mit éreztek egymás iránt a műsor alatt és után.

A Házasság első látásra Bogija és Gerije nem voltak mindig ennyire jóban (Fotó: TV2)

Geri kezdetben nem volt a legjobb véleménnyel Bogiról, ám ez mára megváltozott:

Nem kedveltem annyira, de a műsor végére nagyon megkedveltem. Tehát a végén, amikor olvastam fel a mondókámat, azért végigment bennem ez az egész, amit átéltünk és el is csuklott a hangom. Pont azért, mert olyan tök jó dolgon mentünk át és megismertem valakit, akit az elején gyakorlatilag nem is szerettem. Mondhatom ezt.

Az egykori házaspár ma is közel áll egymáshoz

Bogi nagyon hálás a műsornak, hogy megismerhette Gerit:

„Nagyon sok minden történt ezalatt az egy év alatt, szerintem mind a kettőnkkel. De az nem változott, hogy az a barátság, ami elindult nálunk, az továbbra is tart. Elég gyakran, főleg az utóbbi időben, szinte tényleg mindennap beszéltünk, mindennap hívtuk egymást, de még a köztes időben is legalább hetente dumáltunk. Végülis tényleg nyertünk, mert ez szerintem valami, ami ha nem is örökké, de nagyon hosszú ideig tartó barátság lehet”.

Én azt gondolom, hogy én ebben a műsorban mindenki Gerije voltam úgymond, ha lehet azt mondani. Szerintem mindenkivel nagyon jóban vagyok, hát nyilván az exfeleségemmel is nagyon jóban vagyok. Emberileg nagyon megszerettem őt

– egészítette ki Geri.

Gerit a műsor óta szinte üldözik a nők (Fotó: Ripost)

A Házasság első látásra sztárjai a magánéletükről is meséltek

Na de mi a helyzet a szerelemmel? A páros erről is elárult néhány részletet.

Még mindig azt gondolom, hogy engem bolonddá tesz a szerelem. Viszont arra is rájöttem, hogy annyira meg tudja színesíteni az életet és annyit tud adni az a bolondság, hogy akár boldogságot is. Azért vágyom rá, meg vágytam rá. Meg ahogy mondtam ugye, elég sok minden történt azóta. Volt, hogy megtalált a szerelem a műsor után. Nem feltétlen végződött ez jól, nem feltétlen miattam, bármekkora meglepetés is

– árulta el az egykori feleség.

„Hát sok az impulzus, azt kell hogy mondjam, hogy nagyon sok. .Nehezen bírok ezzel az impulzussal, de lubickolok benne. Olyanok írnak rám, akik egyébként a női indentitásukból esetleg nem írtak volna rám, de most láttak a műsorban és akkor mégiscsak rám írnak” – mesélte Geri, aki bár családra is vágyik, egyelőre még nem ez van terítéken.