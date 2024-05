Kitálalt a műsorvezető: az eljegyzésük előtt megcsalta a vőlegénye

Még boldogan mutogatta gyémántgyűrűjét a műsorvezető, majd pár órával később már minden vőlegényével közös posztja eltűnt a közösségi oldalairól. A rajongók aggódni kezdtek, mi is állhat a háttérben.

Fotó: Pexels

Michelle Elman, a This Morning műsorvezetője az eljegyzést még úgy közölte, hogy "Mondtam, hogy sose mutatom meg a barátomat... találkozzatok hát a vőlegényemmel" - és mutogatta a gyémántgyűrűt. Ez volt az első kép, amelyet a műsorvezető valaha is megosztott a partneréről, miután évekig igyekezett elrejteni Ben kilétét a nyilvánosság elől.

Korábban soha nem fedte fel az arcát, nem jelölte meg vagy nevezte el egyetlen online képen sem, később pedig elmagyarázta, hogy barátjának nem volt saját közösségi oldala. Fényképeket tett közzé a férfi fejének hátuljáról vagy csak a kezéről, hogy elrejtse személyazonosságát.

Ám egy órán belül az április 14-i lánykérést ünneplő kép közzététele és titokzatos férfi kilétének felfedése után üzenetet kapott egyik női követőjétől, amelyben tájékoztatta az influencert, hogy „élete szerelme” megcsalta.

A képet ezek után törölte a közösségi oldaláról, és egy hétig hírt se adott magáról. Majd könnyes szemmel jelentette be, hogy felbontotta az eljegyzését és szakított a párjával.

Kiderült, hogy az egykori vőlegénye egy társkereső oldalon találkozott egy nővel és egy szállodában estek egymásnak. A nő képernyőfotókat is küldött a műsorvezetőnek, ezzel is alátámasztva az igazát. Ben végül bevallotta, hogy többekkel is volt viszonya.

"Éppen velem volt, amikor megkaptam az első üzenetet a nőtől. Először azt hittem, egy kollégám az. Jó pár percbe telt, mire felfogtam, mi is történik. Az első reakcióm a döbbenet volt, majd megkértem, mondja el először ő az igazat, nem akarom egy idegentől megtudni"- mesélte. "Aztán jöttek a képernyőfotók is. Hittem a nőnek már kezdetektől, de ezek megerősítettek. Ben mindent bevallott. Csak annyit tudtam neki mondani, hogy tönkretett valami gyönyörűt az életemben és ennek a napnak a legboldogabbnak kellett volna lennie az életemben."

A műsorvezető a szakítás után elutazott, hogy fel tudja dolgozni a történteket. Michelle nyolc évig volt szingli, mielőtt találkozott Bennel, akit élete szerelmének tartott.