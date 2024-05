Kelemen Anna elárulta, hogy mivel tudja meghódítani őt egy pasi

Kelemen Anna, vagyis Annácska mindig is egy kifejezetten feltűnő jelenségnek számított, egyszerűen lehetetlenség elmenni mellette szó nélkül. Már hosszú évek óta a köztudatban van a felnőtt filmek világában is ismert híresség, aki jelenleg az OnlyFansen kedveskedik pikáns tartalmakkal a hűséges rajongóinak.

Kelemen Anna / Fotó: Szabolcs László

Nagyon aktív a közösségi oldalain Kelemen Anna, hiszen nemcsak bevállalós képeket, videókat posztol magáról, hanem időnként még kérdezz-feleleket is tart. A minap is így történt, helyenként elég komoly kérdéseket kapott, ő pedig őszintén válaszolt rájuk – egyebek között azt is megkérdezték tőle, hogy mivel tudja egy pasi meghódítani a szívét.

Ha nekem nem tetszik, akkor nem sok esély van :( Ha meg meri mutatni a gyengeségeit őszintén, na az igen <3

– válaszolta Kelemen Anna.

Úgy tűnik, hogy Annácskának egy olyan férfi kell, aki már ránézésre is tetszik neki, illetve nem fél attól, hogy valaki meglátja a gyengeségeit. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a dögös sztárnak jelenleg foglalt-e a szíve, de az biztos, hogy rengetegen szívesen meghódítanák őt.