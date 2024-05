Jakupcsek Gabriella: „Igen, életem legnagyobb sikere”

Micsoda nap! Mindenkit megérint, ugyanakkor – különösen nők esetében – mindenkiből mást hoz ki az anyák napja! A népszerű műsorvezető, Jakupcsek Gabriella Instagram-oldalán közzétett gondolatai sokakat megérintettek.

Jakupcsek Gabriella anyák napi gondolatai sokakat megérintettek (Fotó: Laszlo Sulyok [www.sulaci.hu])

„Emlékszem, az én anyukám – egykeként és egyetlen gyermek édesanyjaként – jó ideig nem tudta elképzelni, hogyan is osztódhat meg a szeretet több gyerek között... Egészen addig, amíg nem született (több) unokája. Akkor megértette ő is, hogy mindegy, hány gyereked van, mindegyik belőled egy darabka; az anyai szeretet végtelen…”

– írja 2024-ben, május első vasárnapján, anyák napján Jakupcsek Gabriella. Majd így folytatja:

„És amit most már én is tudok, az az, hogy mindegy, hány évesek; akár 5 hónaposak, akár 35 évesek, nekem mindig ugyanúgy a gyerekeim maradnak, a szeretet minősége és mennyisége nem változik a korral, mi már kötődünk egy életen át. A babakori képeket megtalálni, nézegetni a családi fotóalbumokban pedig még mindig olyan érzés, mintha a «hájjal kenegetnének» – újra és újra elönt a büszkeség, boldogság érzése: igen, életem legnagyobb sikere, hogy ők megszülettek, s látni őket együtt, az a «világbéke».”

A műsorvezető, aki bejegyzése mellé több családi képet is csatolt, így zárja gondolatait:

„A digitális korban, amikor a gyerekeink minden pillanatáról több ezer fotó is készülhet, még nem tudjuk; de végül úgyis csak egy-egy fontos momentumra, egy-egy igazán fontos képre emlékszünk majd.. Az ikonikus fotók, élethelyzetek, amik sokáig fennmaradnak majd, és kézről-kézre járnak, több generáción át. Ahogy az ösztönös szeretet is.”

Az újságíró szavai sokakat megérintettek. Az egyik hozzászóló így fogalmazott:

„NAGYON szép gondolatok! A szívemhez szóltak, mivel «egykeként» (3 gyermekem születése után) sokszor hangoztattam hasonló gondolatokat”

Jakupcsek Gabriella gondolatai – különleges családi képek kíséretében – ITT találhatók.