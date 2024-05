„Ez a kép megér egy posztot is” – Hunyadi Donatellát ritkán látni így

Kiszel Tünde meseszép lányát, Hunyadi Donatellát megcsodálhattuk már a színpadon éneklés közben, a tévé képernyőjén tánc közben a Dancing with the Starsban, illetve divatfotók tömegén a legkülönbözőbb ruhákban, pózokban. Ám egy elkapott pillanat minden megtervezett beállításnál többet képes elmondani. Erről (is) szól Hunyadi Donatella legfrissebb Instagram-bejegyzése.

Hunyadi Donatella számtalan arcát és oldalát ismerhetjük már, most újat mutatott az Instagram-oldalán Fotó: Szabolcs László

„Ez a kép megér egy posztot is”

– írta a fotó mellé Donatella.

„Meg ám!”

– erősítette meg egy rajongója.

„Kedvencek közé tartozik”

– reagált egy újabb kommentelő.

„Életed képe”

– fogalmazott más.

„Mennyivel jobban áll ez a természetes smink, és hozzá ez az önfeledt, őszinte nevetés!”

– adott teret a véleményének az interneten egy következő hozzászóló.

Neked hogy tetszik a Hunyadi Donatella önfeledt nevetését ábrázoló kép? Szinte hallani!