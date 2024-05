Harry herceg a házasságában is csak tartalék – állítja a szakértő

Angela Levin királyi életrajzíró nem kertel Meghan Markle-ről, miután megtekintette azokat a felvételeket, amelyek Harry herceg és hitvese nigériai útján készültek.

Úgy tűnik, erős személyiség Meghan Markle, mintha ő hordaná otthon a nadrágot (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / afp)

A GB Newsnak nyilatkozva Levin hat évre visszamenőleg elemezte a pár házasságát, majd azt összefoglalva azt állította, hogy Harry „darabokra tört” a Meghannel való kapcsolatában. Úgy vélte a szakértő, hogy a herceg tartaléknak érezte magát a családjában, ám most a saját házasságában is ugyanez a helyzet. Levin szerint bár Harrynek fontos az Invictus Games, most mégis Meghan vette át az irányítást, ő tartja a beszédet is.

Angela Levin királyi szakértő részletesen elmondja, mire is alapozza szavait: