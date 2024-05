Már a dátum is megvan: rockműsorral tér vissza Ákos a Plázsra

Nincs nyár Ákos-koncert nélkül a Plázson, idén ráadásul Ákos és zenekara Rockturnéval és legújabb dalaival veszi be a Balaton nagyszínpadát június 7-én.

Fotó: Plázs Siófok

Ákos hazánk legnépszerűbb pop-rock ikonja, aki eddig szinte minden évben fellépett a Plázson, így bőven tud mesélni élményeiről is: „Gyönyörű, izgalmas helyszín, közvetlenül a tóparton. Tényleg szinte hazajárunk a Plázsra, az utóbbi években rendszeresen felléptünk itt, komoly tömeg szokott összejönni, és mindig ünnepi a hangulat. Sok sztorink van a helyről, például játszottunk már szélviharban és volt, hogy a komplett produkciót egy kis sátorba kellett menekíteni az eső elől. De remélem, idén ugyanolyan ideális idő fogad, mint a legutóbb, mert az tényleg pazar volt. Úgy hallom, megújult sok minden, a korábbi klubszínpad helyett komoly fejlesztésekkel találkozunk az idén, szóval egyre jobban várom a június 7-i bulit” – meséli Ákos, aki arról is beszélt, milyen műsorra készülhetnek a koncertlátogatók. „A jubileumi, akusztikus előadások után az egész banda alig várja, hogy odacsördítsünk. Rockműsorral készülünk, sok izgalmas dallal: a program kialakítását az is befolyásolta, hogy idén éppen 30 éves a Test című album, valamint olyan vadonatúj szerzemények is elhangzanak, mint az Ember maradj vagy a napokban megjelent Kegyetlen szerelem.”

A Kossuth-díjas előadó szívének nemcsak a Plázs, de a Balaton is igen kedves. A magyar tenger elsősorban a páratlan szépségű tájat, a finom borokat jelentik számára: „mindezek nem csak nyáron élvezhetők, de ilyenkor különös hangsúlyt kapnak. Évtizedekkel ezelőtt ide akartam költözni, van egy kis házunk is a tótól nem messze, elképesztő panorámával, úgyhogy csak elfogultan tudok nyilatkozni a Balatonról.”

Ákos koncertjei mindig kiemelt pillanatai a nyárnak, így aki nem akar lemaradni arról, hogy a balatoni naplementében énekelje Ákos legnagyobb slágereit és élőben hallgassa meg legújabb dalait, annak ott a helye június 7-én a Plázson.

A koncert után az Arénában Rakonczai Imre zonograjátékát élvezhetjük a Rakonczai Blue Piano esten, egy kis alvás és csobbanás után pedig másnap Pogány Induló élő nagyzenekaros koncertjével és Necc Partyval vár vissza mindenkit a Plázs.