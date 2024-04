Újra jön a Győzike Show! Ennyit változott a Gáspár család a régi showműsor óta - galéria!

Gáspár Győző és családja mindennapjait, a Győzike Show keretein belül 2005 és 2010 között követhették nyomon a nézők.

Gáspár Győző, azaz Győzike 31 éves volt a műsor indulásakor (Fotó: RTL Klub)

Az akkor még másik csatornán futó showműsor-ból eredetileg néhány epizódot rendeltek be, ám a reality minden nézettségi rekordott megdöntött. Győzike családja egy csapásra országos hírnévre tett szert, lányai, Evelin és Virág a kamerák kereszttüzében nőttek fel. Gáspár Győző és Bea asszony már leszerződött a csatornával, de egyelőre nem tudni, hogy a két lány is szerepelni fog-e, hiszen ők azóta már felnőttek. A TV2 egyébként rendkívül színes palettával érkezik ősszel, hiszen indul az Ázsia Expressz ötödik évada, a Séfek Séfje, és a Kőgazdag Fiatalok is.

