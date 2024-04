Puskás-Dallos Bogi kisfia ellopta a show-t édesanyja szülinapi fotóján

Alig három hete videómontázzsal ünnepelte fél éves kisfia, Ábel születését, most újabb családi tartalommal jelentkezett Puskás-Dallos Bogi az Instagram-oldalán. Az énekesnő 2024. április 2-án, kedden ünnepli a 27. születésnapját (csak azért mertük szóba hozni Puskás-Dallos Bogi korát, mert ő maga is büszkén vállalja azt a szülinapi fotóján!), s a nagy nap előestéjén beszédes fotó és idézet került ki Puskás-Dallos Peti feleségének közösségi médiaoldalára.

2024. április 2-án ünnepli 27. születésnapját Puskás-Dallos Bogi

„Hálás vagyok a csodálatos családomért.”

– írta Puskás-Dallos Bogi, akinek őszinte szavait tökéletesen szemlélteti a mellékelt – feltehetően férje által készített – fotó.

A képen Bogi és szeretett édesanyja, Ágnes látható, előtérben a 27-es számmal díszített születésnapi torta, ám a show-t és a fókuszt ellopja az ünnepelt ölében ücsörgő kisfia, Ábel, aki kíváncsi-szeretettel nyúl nagymamája kutyusa, Bari szája felé. A képből pedig nem csak a boldogság, az öröm és a szeretet olvasható ki, de az is, hogy Ábel születése óta édesanyja számára mennyire fontos és központi szerepet tölt be a gyermeke, s mintha azt sem bánná, ha még a születésnapján is elvonja róla figyelmet.

„Boldog születésnapot kívánok, nagyon cukik vagytok!”

– jegyezte meg egy rajongó a sok közül Bogi Instagram-bejegyzése mellett, ahol egyre szaporodnak a szülinapi jókívánságok és kedvelések.

Íme a tüneményes fotó: