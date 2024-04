Pál Dénes hosszú idő után újra randizik

Tavaly november végén született meg Pál Dénes második gyermeke. A kislány az Emma Sára nevet kapta. A pici érkezésével az énekes családja négy fősre duzzadt, idősebb lánya, Panna Róza 2018 nyarán jött a világra.

Pál Dénes randira hívta a feleségét (Fotó: Kunos Attila)

Mint minden kétgyerekes szülőnek, úgy nekik is sokkal mozgalmasabb lett az életük, hiszen most már két gyerekről kell gondoskodniuk: egy pár hónapos kisbabáról, illetve egy ovisról. A logisztika ebben az esetben elkerülhetetlen; gondosan meg kell szervezni minden egyes napot, ki viszi oviba Panna Rózát, intézni kell a vásárlást, illetve a háztartást. Egy előadó esetében pedig a fellépéseket és a különböző televíziós szerepléseket is gondosan meg kell szervezni, és összeegyeztetni a családi élettel.

Nem csoda tehát, hogy az énekes és felesége egy jó ideje leginkább szülői szerepben tetszelegtek, a férj-feleség szerepeik pedig kissé háttérbe szorultak.

Pál Dénes kislánya születése óta nem volt kettesben a feleségével

Pár nappal ezelőtt azonban úgy érezték, itt az ideje beiktatniuk egy romantikus kettesben eltöltött randevút, hiszen attól, hogy két gyermekes szülők lettek, ugyanúgy foglalkozni szeretnének a párkapcsolatukkal is.

„Ezer év után végre újra randiztunk. A feleségem szülinapi ajándéka egy kis lopott idő volt kettőnknek. Nagyon ránk fért már, Emma születése óta nem voltunk így kettesben, a gyerekek nélkül."

Amellett, hogy újra »nő és férfi« üzemmódba kapcsoltunk picit, istenit ettünk, régen éreztük ennyire jól magunkat.

„Aztán hazajöttünk a gyerekekhez és egy ideig megint nem vágyunk el mellőlük sehova” – osztotta meg érzéseit az énekes a közösségi oldalán.