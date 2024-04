Miló Viki világbajnokságra készül, azonban most nem ő száll ringbe, hanem a kis házi kedvenc tanítványai, akik miatt rengeteg áldozatot hoz a sportember. A világbajnok bokszoló jelenleg is a kilenc csivaváját készíti fel a 2024-es zágrábi kutya-világkiállításra, amin határozottan előkelő helyezést akar elérni. Ahhoz, hogy ez meglehessen, rengeteg munkát rak bele:

Miló Viki világbajnokságra készül, de most nem a bokszkesztyűvel. (Fotó: Móricz István)

Én 4:30-kor kelek általában, mert van kilenc kutyám, és mielőtt bemegyek dolgozni, el kell őket látni. Napközben, miután vége van az első műszaknak, hazamegyek, hogy megsétáltassam őket, és adok nekik enni. Este olyan kilenc után szoktam hazaérni, és hajnali egyig még fent vagyunk általában

– kezdte eszméletlenül nehéz napirendjével a világbajnok bokszoló, aki elmondta, hogy igenis sokat kell törődni a kutyákkal, hogy megfeleljenek a verseny követelményeinek.

Kutya kötelességem velük foglalkozni, ha ezt én vállaltam

– mondta a bokszoló, aki tíz éve foglalkozik kutyákkal.

„Muszáj minden nap lemozgatnom őket, ugyanis két műszakot be vannak zárva, amíg dolgozom. Este nekem is van időm lenyugodni, megfésülni őket, ápolni a tappancsukat, a fogaikat megtisztítani. A versenyre szánt kutyáknál ez a mindennapos törődés igenis nagyon fontos, hiszen a zsűri mindent alaposan megvizsgál a kutya minősége kapcsán” – mondta Viki, aki jelenleg is gőzerővel készül a jövő héten megrendezésre kerülő világbajnokságra.

Miló Viki egyik szenvedélye, hogy a kutyáival foglalkozik. (Fotó: Facebook)

Miló Viki a világbajnokságra készül

Viki egy igazi versenyző szellemű sportoló, és így egyáltalán nem esik nehezére a kutyáit felkészítenie versenyekre. Kiderült, sokáig tanárnak készült, így nem komfortzónán kívüli dolog ez számára, sőt a mentalitása is az, hogy nyerni mennek Zágrábba.

Most lesz április 27-én, Zágrábban lesz a világbajnokság, amire készülünk, de mondhatni szinte minden évben szoktunk menni, ha nincs nagyon messze. Most már tíz éve foglalkozom a kutyákkal, és eddig 2016 óta nem volt olyan verseny, amin a kutyáim minimum ne legyenek az osztályban az első három között, vagy ne nyerjen

– jegyezte meg a példás életvitelt élő sportolónő, aki elmondta, van olyan kutyája, ami 30 ezer eurót is megér. Véleménye szerint sokan félreismerik a csivavákat.

„Mindenki azt hiszi, hogy a csivava egy ideggörcs.”

Az van mindenki fejében, hogyha meg akarják simogatni a picit kutyát, hogy milyen cuki, és utána leharapja a kezét. A csivava nem ilyen, ha ilyen, akkor az nem a természete miatt van, hanem a gazdi rosszul szocializáltatta a házi kedvencét

– mondta Viki, aki szerint sokan nem jól nevelik házi kedvencüket.