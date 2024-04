Lebukott: Hollywoodi sztárokat majmol Meghan Markle, itt a bizonyíték

Meghan Markle konyhájában furcsa trükköt szúrtak ki a brit királyi család rajongói. Hollywoodi hírességek praktikáját vetette be otthonában az exszínésznő.

Harry herceg és felesége dokumentumfilmje egy képkockáján Meghan Markle a konyhapulton ül, mögötte a pultba épített gáztűzhely felett látszik az a bizonyos lusta csap / Fotó: Netflix

Hollywoodi sztárokat majmol Meghan Markle

Harry herceg és felesége a két gyermekükkel már Kaliforniában töltik a mindennapjaikat, ám egy ideig még Angliában, Windsorban, Frogmore Cottage-nak nevezett birtokon éltek. A híres Netflix-es dokumentumfilmjük számos jelenete itt forgott. Ezt újranézve szúrták ki a rajongók az úgynevezett „lusta csapot”, ami Kendall Jenner, Hailey Bieber és Amanda Seyfried otthonában is ott virít. De a Szex és New York új spin-off sorozatában a Kristin Davis által megformált Charlotte konyhájában is ilyen díszeleg.

A megoldás lényege, hogy a gáztűzhely fölé egy vízcsapot szerelnek be, így ha főzés közben meg kell tölteni egy lábost, nem kell ide-oda cipelni azt. A praktikus megoldás kivitelezése akár 1000 fontra, azaz közel félmillió forintra is rúghat.

Meghan és Harry hollywoodi hírességek által imádott trükköt vetett be angliai konyhájában, alighanem most Amerikában is felszerelték azt a bizonyos lusta csapot / Fotó: i-Images / eyevine / NORTHFOTO

Visszatérnek Angliába?

Harry herceg és családja két éve már Kaliforniában él, az exszínésznő Meghan a nyilvános információk szerint azóta szinte nem is járt Angliában: II. Erzsébet királynő temetésén utazhatott legutóbb oda, s azóta Harry is csak futólag járt a szülőhazájában: édesapja, III. Károly király koronázásán. Most viszont visszatérhetnek, a jövő hónapban, a Harry által megálmodott Invictus Games idejére, amely a 10. évfordulóját ünnepli majd. Harry beszédet fog mondani az ünnepélyes eseményen, s az elsődleges hírek szerint felesége nem tartott volna vele, ám úgy néz ki, Meghan mégis visszatért Angliába, 2022 szeptembere óta először. A jelenlegi állás szerint azonban két gyermekük, Archie és Lilibet nem tart majd velük.