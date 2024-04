Klapka György megdöbbenne, ha látná: Ez lett az unokájából – Fotó

Január 4-én volt immár hét éve, hogy az ismert üzletember, Klapka György elhunyt. Özvegye, Marika akkor úgy nyilatkozott, hogy férje aznap is, mint mindig hazament, megebédelt, majd ledőlt egy picit pihenni. Marika arra lett figyelmes, hogy délután 6 óra van, ám amikor bement a szobába, hogy felébressze Klapkát, az Aranyember már nem kelt fel. Nyolcvannyolc évet élt.

Klapka György hét évvel ezelőtt halt meg / Fotó: Markovics Gábor / Ripost

Halála után a Klapka-család sajnos eléggé széthullott, nem sokat hallani róluk, ám a Metropol megtudta, hogy az Aranyember egyik lányunokája egészen meglepő területen lett profi: a 34 éves Alma elképesztően sikeres autóversenyző, sorra nyeri a trófeákat, és egyáltalán nem jön zavarba, ha 180 kilométer/órával kell száguldoznia az aszfalton.

Klapka György unokája édesapjával pózol: Alma sikeres autóversenyző / Fotó: Facebook

Klapka György unokája a gokarttal kezdte

Alma édesapja, Klapka György a Metropolnak elmesélte, először 5 évvel ezelőtt vitte el Almát gokartozni, arra pedig ő sem számított, hogy az akkor 29 éves lányáról kiderül, hogy ekkora tehetség és imádja a lóerőket.

Klapka György és lánya, Alma egy futam után / Fotó: Klapka György

„Én voltam mindig ilyen autó-motor őrült, szerintem Alma tőlem örökölte a sebesség és a benzinszag iránti szeretetet. Az már az első gokartozáson kiderült, hogy nagyon ügyes, azóta pedig sorra nyeri a versenyeket. Ez még nem minden, ugyanis azóta már a Porsche kupában is kipróbálta magát Rácz István csapatában, ami már egy komolyabb kategória, teljesen más autókkal. Tele van a lakás trófeákkal. Olykor megkapom a kérdést, hogy nem féltem-e Almát, de eddig elkerülték a balesetek és ezek az autók nagyon biztonságosak, ahogy a pályák is. Alma köridejei nagyon jók, így nem tudom, mi lesz ennek a vége, de az biztos, hogy a motorozástól sokkal jobban féltem őt, pedig hamarosan már kétkerekűvel is ki fog merészkedni. Igaz, nem a versenypályára, hanem a városba, azt vettük észre ugyanis, hogy autóval sajnos már egyáltalán nem lehet közlekedni Budapesten, akkorák a dugók”

– árulta el a Metropolnak Klapka György, aki azt is elmondta: Alma egyébként kórházakban dolgozik szemorvosként és az autóversenyzés mellett a dobolás az egyik legnagyobb szenvedélye.

„Azt szokta nekem mondani, hogy amikor egy versenyautó kormánya mögött ül, akkor teljesen ki tud kapcsolni, hiszen semmi másra nem figyel, csak az autóra, a pályára és az ellenfelekre. Úgy érzi, mintha egy számára ez egy fajta meditáció lenne” – tette hozzá Alma édesapja, Klapka György, aki a hétvégén együtt versenyzett a lányával, a futam pedig csodás élményt jelentett számukra.