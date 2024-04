Keanu Reeves: „Mindig is kívülálló voltam”

Toll és kard

John Wick egy tollal is képes megölni bárkit – ám a megformálója most írásra használta! Július 23-án The Book of Elsewhere címmel jelenik meg Keanu Reeves első regénye, amelyen China Miéville-lel dolgozott együtt. A sztori Reeves BRZRKR című képregényének világában játszódik, és egy halhatatlan harcosról szól, aki szívesen megszabadulna a különleges tulajdonságától.