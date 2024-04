Házasság első látásra: Bogi elásta a méltóságát

Gál Boginak, a Házasság első látásra szereplőjének rengeteg támadással és negatív kommenttel kell szembenéznie a műsorban való viselkedéséért, amit igencsak sajátos módon dolgoz fel. A friss feleség Instagramon osztotta meg, hogy hogyan szabadult meg a méltóságától.

A Házasság első látásra sztárjáért sokan aggódnak. (Fotó: TV2)

Bogi a fotón egy elegáns fekete szettben látható egy mezőn, amihez nem akármilyen kiegészítőt, egy ásót választott. A vicces videóban az is látható, ahogyan Bogi egy lyukat ás, majd egy dobozt helyez bele „Bogi méltósága” felirattal.

A Házasság első látásra szereplője temetést szervezett

A TV2 új sztárja mondhatni egy temetést rendezett a barátaival a méltóságának. A videóban a „sírba” rózsákat és rágókat is dobálnak, ami már szinte Bogi védjegyévé vált. A Házasság első látásra harmadik adásában a menyasszony rágózva állt az oltár elé, amivel rendesen kiverte a biztosítékot a nézőknél és az anyakönyvvezetőnél is. A lány emiatt is sok kritikát kapott, így biztosan ezért kerültek a rágók is a méltósága mellé, bár ezeket a végén persze összeszedték.

Bogi a meghökkentő videót így magyarázta:

Magamnak valahogy mindig nehezebben bocsátok meg, mint másoknak. Természetesen ehhez IS sajátos eszközöket szeretek választani. Nyugodjék hát békében, emléke örökké bennünk él tovább!

„A helyszínen minden rágó össze lett szedve” – tette még hozzá a Házasság első látásra sztárja, hogy biztosítsa követőit, nem szennyezi a környezetet.

Reméljük, Bogi ezek után megkönnyebbül, és jobban érzi majd magát, hiszen pánikbetegsége és kiborulásai után sokan aggódnak a mentális egészsége miatt.