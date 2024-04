„Orvosra lenne szüksége” – az egész ország a Házasság első látásra szereplőjéért aggódik

Nagy port kavart a TV2 március 18-án indult új párkereső reality-je, a Házasság első látásra. A rendhagyó valóságshow-ban hat szingli nő és hat szingli srác vágott bele a kísérletbe. Egészen pontosan arra vállalkoztak, hogy három pszichológus segítségével találják meg az igazit, akinek azonnal ki is mondják a boldogító igent. Ismeretlenül. Első látásra.

Házasság első látásra: Egyre többen aggódnak Bogiért (Fotó: TV2)

Ez az extrém szituáció természetesen extrém érzelmi kitörésekkel is jár. Az egyik versenyző, Bogi például teljesen összeomlott az esküvője előtt, zokogásban tört ki, a barátnői hiába nyugtatták, még azt sem tudta megfogalmazni, hogy pontosan mi bántja. Később a Borsnak elárulta, hogy pánikbeteg, nagyon gyakran küzd szorongásos tünetekkel.

Talán ezért alakult úgy, hogy kontrollmániás lett, amire a szakértők is rávilágítottak.

„Minden dolgot, ami történik körülöttem, uralni szeretnék. Hogyha azt érzem, hogy ez nem így van, vagy nincs hatalmam egy bizonyos szituáció felett, akkor bizony jön a pánikroham és a szorongás. Többnyire az segít a legjobban egy aktív pánikroham vagy szorongásos epizód esetében, hogy próbálom megnyugtatni magam, hogy nincs semmi gáz. Legtöbbször az szokott lenni a probléma, hogy előjönnek a fizikai tünetek, a fulladás, a hiperventillálás. Próbálom megnyugtatni a testem, hogy nincs életveszély, csak túlgondolod a dolgot” − árulta el a Borsnak Bogi.

Házasság első látásra: Aggodalmat vált ki a nézőkből Bogi viselkedése

A fiatal nő személyisége és viselkedése komoly visszhangot váltott ki a reality nézőiből, már csak azért is, mert Bogi már az esküvőjén is meglehetősen furcsa dolgokat művelt, például látványosan és hangosan rágózott, ami sokakból nemtetszést váltott ki. Azóta is több olyan szituáció volt már a műsorban, amikor a lány képtelen volt kontrollálni az érzéseit, többször eltört nála a mécses. Ezért egyre többen aggódnak érte, olyanok is vannak, akik szerint orvosi segítségre lenne szüksége, nem vakon kötött házasságra.

„Ettől a nőtől kihullik a maradék hajam is. Nézzen már magába. Így viselkedni. Geri tök normális, ez meg! Úristen! Egy kedves szava nincs ehhez a fiúhoz! Én már rég otthagytam volna a fenébe! Szerintem a srác tiszta ősz lesz mire vége lesz a műsornak.”

„Komolyra fordítva a szót: önként kellene szakembert keresnie és kezeltetnie az irányításmániáját, mert az nem »egészséges«, hogy úgy bánik a párjával, mint egy kisgyerekkel, akit nevel az anyja.”

„Sajnálom Bogit. Sok sérelem érhette őt az életben. Magát kell rendbe tennie. Így nem lesz normális kapcsolata. Pedig helyesek együtt.”

„Orvosra lenne szüksége.”

Ilyen és ehhez hasonló kommentek árasztották el a közösségi oldalakat, pedig könnyen lehet az is, hogy Bogi egész egyszerűen nem bírja a túl frusztráló, extrém helyzeteket, pláne nem a kamerák kereszttüzében.

Házasság első látásra Bogi: Felhívtam apámat, hogy még hazamehetek-e

Bogi és Petra a hétvégén együtt jelentkeztek be élőben a TikTokon, ahol őszintén válaszoltak minden kérdésre. Bogi nem tagadta, ő maga is kissé neccesnek ítélte meg az esküvőn produkált viselkedését, olyannyira, hogy miután visszanézte magát, azonnal felhívta az apukáját, hogy megkérdezze, egyáltalán hazamehet-e.