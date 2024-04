Gyermekáldás a hercegi párnál, Gianni Annoni nagy bejelentést tett

Gyermeket vár a hercegi pár

Az elmúlt hetekben szinte csak rossz hírek érkeztek a brit királyi családból, így most nagy a boldogság: Vilmos herceg jó barátja, Jordánia koronahercege ugyanis bejelentette, hogy úton az első gyermekük. Hussein herceg és felesége, Rajwa hercegné tavaly Ammánban kötötte össze az életét, és pár hónappal az esküvő után már meg is fogant a baba. A fényűző esküvőn rengeteg királyi család tiszteletét tette, köztük a brit monarchia is. Vilmos herceg, Katalin hercegné, Beatrice hercegnő, illetve Carole és Pippa (Katalin édesanyja és testvére) mind ott volt a jeles eseményen.

Fotó: Neil Hall

Gianni Annoni bejelentést tett a házasságáról

Debreczeni Zita és az olasz sztárséf házassága sokak szerint sorsdöntő évhez ért: a pár a hetedik házassági évfordulóját ünnepelte. Gianni és Zita házassága a kezdetektől harmonikus, még akkor is, ha a gyermekáldásért nagyon meg kellett küzdeniük. Mára azonban teljes az életük, nagyobbik fiuk, Gianfranco Máté augusztusban lesz négyéves, a kisebbik, Gregorio Ádám márciusban ünnepelte első születésnapját. A sztárpár gyermekei igazi világpolgárok lesznek, hiszen anyanyelvük magyar, de édesapjuk olaszul beszél hozzájuk, ráadásul sok időt töltenek Olaszországban a kinti rokonoknál.

Lebuktak a Házasság első látásra férjei

A TV2 nagy sikerű műsorának friss házaspárjai közül több kapcsolata is ígéretesen alakul, de van olyan páros, ahol zuhanórepülésben van a kapcsolat. Az viszont biztos, hogy a férjek közt a forgatás ideje alatt nagyon jó barátság alakult ki. Rendszeresen összejárnak, sőt vannak, akik együtt nézik meg a televízióban a műsort, és utána megbeszélik a látottakat. János például, a műsor legidősebb résztvevője – aki a hétköznapokban a rendezvény-, kaszinóvilágban dolgozik – pókerezni vitte a fiúkat, pontosabban a műsorból Geri és Peti vett részt a szerencsejátékesten.

Összejárnak a Házasság első látásra férjei (Fotó: Instagram)

Klapka György büszke lenne unokájára

Már hét éve, hogy örökre lehunyta a szemét a legendás üzletember. Korábban sokat cikkezett a sajtó arról, hogy Klapka György családja széthullott a temetés után, de Alma unokájára biztosan nagyon büszke lenne. Az unoka ugyanis egészen meglepő területen lett profi: a 34 éves Alma elképesztően sikeres autóversenyző, sorra nyeri a trófeákat, és egyáltalán nem jön zavarba, ha 180 km/h-val kell száguldoznia az aszfalton.

Klapka György unokája, Alma büszkévé tenné a nagypapát (Fotó: Klapka György)

Dühöngött apja kijelentése miatt Harry herceg