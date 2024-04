Fresh Wiki őszinte vallomást tett gyermekeiről: Néha azért nem könnyű!

Nem gondoltam, hogy ez a fajta gondoskodás, szeretet megmarad majd akkor is, ha már megszületik a kistestvére. De azóta imádja a húgát, szerintem alig várja, hogy még nagyobb legyen és együtt játszhassanak. Sokat foglalkozik Micivel, viszi neki az óriás szuperhősöket, úgy gondolom ha eddig nem volt, már nem is lesz itt féltékenység. Persze figyelünk is erre, óvoda után például általában másfél órát vagyunk a játszótéren kettesben, olyankor az apukája van a kislányunkkal.