Egy budapesti lakás ára, ennyibe kerül Kulcsár Edina új, ajándékba kapott luxusautója

Mint ismeretes, Kulcsár Edina új autót kapott férjétől, G.w.M-től. A korábbi fehér Porsche terepjáróját egy új luxusautó, egy BMW X6-os váltotta. Az egykori szépségkirálynő ez örömhírt Instagram-oldalán osztotta meg. A fotón látható, hatalmas a boldogság, hiszen Edina óriási mosollyal az arcán pózol egy csokorral a kezében, és az új autóján lévő piros masnihoz színben passzoló ruhájában, melyben jól kerekedő pocakja is tökéletesen látszik. De, hogy mennyibe is kerülhetett az új járgány? Mutatjuk a részleteket!

Edináék a Porschét egy BMW-re cserélték. Fotó: Pexels

Nos, Edina BMW modelljének alapára is már több mint 30 millió forint felett van, és akkor semmi olyan extráról nem beszélünk, mint például az autó jól látható világítós eleje. Az Iconic Glow BMW vesék önálló külső dizájn elemként kérve is majdnem a 200 ezeret, de ha Innovációs csomagelemként beszélünk róla, amellyel együtt jár a vezetési asszisztens, parkoló asszisztent és a lézervilágítás is (amely Edina autóján szintén észrevehető), akkor egy több mint 2 millió forintos pluszról beszélünk.

A belső elrendezést tekintve szintén több millió forint extra is bele tud kerülni a BMW X6-ba, már csak az ülés huzatának választásakor is. A G.w.M által ajándékba vett járműbe ugyanis, ha valaki rendes bőrhuzatot szeretne műbőr helyett, akkor annak extra költsége akár a 1,5 millió forintot is elérheti. Ha pedig még fűteni is szeretnénk azokat a hidegebb napokon, akkor szintén csomagot kell választani hozzá, amely további több százezer forintba kerül.

A belső tér extráival is több millióval növekszik az alapár (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A német autómárka ezen felül vásárlóinak olyan további kényelmi szolgáltatókat is nyújt további százezrekért, akár milliókért is, mint az asszisztált parkolás, asszisztált vezetés, sávtartás, gesztusvezérlés, kulcs nélküli bejutás, telefonról előre vezérelhető kocsi hűtés/fűtés, ülésszellőztetés, panoráma tető, sötétített hővédő övegezés, pohártartó hűtés/fűtés, fűthető kormány. De ha valaki nem elégedne meg az alapárban benne lévő normál HIFI hangsugárzó rendszerrel, akkor választhat Harman/Kardon vagy épp Bowers márkát is bele. Utóbbi extra költsége szintén majdnem 2 millió forint.

Ezen felül is a határ még a csillagos ég. Ugyanis, ha valaki még akár sportosabbat is szeretne, akkor az M sport csomag szintén kettő millió körül mozog, de ha már valaki alapmodellnek is egy M-es változatot szeretne, akkor a terepjáró alapára ott már eleve több mint 40 milliónál kezdődik. Aki tehát minden extrát belerak egy ilyen X6-osba, az akár bőven 50 millió forintos végösszeget is elérhet.

