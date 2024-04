Kulcsár Edina olyan fotót posztolt Amaráról, amilyent még nem láthattál

Májusban tölti be első életévét Kulcsár Edina és G.w.M közös kislánya, Amara, aki már most elbűvöl mindenkit cuki kisugárzásával. Róla osztott meg most új képet a büszke anyuka, aki a fotóhoz érzelmes üzenetet is fűzött.

Annyira szerencsésnek érzem magam, hogy ennyire csodálatos gyermekeim vannak! Leírhatatlan hálát, boldogságot és szeretetet érzek

– fogalmazott az egykori szépségkirálynő, aki a képet az Instagramon keresztül osztotta meg a nagyközönséggel és a linkre kattintva meg is tudod nézni.

A boldog szülők nemrégiben, február végén hozták nyilvánosságra, hogy második gyermeküket várják, és már az is kiderült, hogy egy kisfiú érkezésére készülhetnek. Így egyre közelebb kerülnek ahhoz az álomhoz, hogy nagycsaládban élhessenek.