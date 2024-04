Ebből mi lesz? Bochkor Gábor kiütné a ringben Bunyós Pityut

Az egész sportvilágot lázban tartja, hogy a YouTuberből bokszolóvá előlépett Jake Paul profi mérkőzésre hívta Mike Tysont, aki azonnal igent mondott a meccsre. A legendás sportoló persze most is jó fizikumban van, és saját bevallása szerint még szexuális életet sem él, sőt füvet sem szív, hogy tökéletesen felkészüljön. Úgy tűnik Bochkor Gábornak is ideje elkezdeni a boksz edzéseket, miután élőadásban hívta ki egy meccsre Bunyós Pityut.

Bochkor Gábor meccsre hívta Bunyós Pityut. (Fotó: Music FM)

Bochkor Gábor megverekszik Bunyós Pityuval

A Retro Rádió sztárját mindig is lenyűgözte Iron Mike, a nyári meccset is nagyon várja. Nem is rejti véka alá, hogy aggódik az 58 évesen ringbe szálló legendáért, és azt is bevallotta, sírni fog, ha egy haja szála is meggörbül. Az esélylatolgatás miatt a Tysont jól ismerő Bunyós Pityut hívta fel élő adásban. Mint ismert, a legenda a könyvében is megemlékezett a mulatós-bokszoló, azaz a Szikora István elleni 1984-es finnországi meccséről, ahol amatőrként, 18 évesen pontozással nyert 3-2-re.

A zenész szerint a várva várt meccset előre megbeszélik, vagyis döntetlenre hozzák majd ki. Bochkor Gábor teljesen elhűlt, amikor a mulatós énekes kifejtette: ha nem egyeztetnek előre, nincs esélye a legendának. Erre Bunyós Pityu azt mondta, ne keseredjen el, ugyanaz lenne a vége, mintha ők ketten megverekednének.

Tudod mit? Ha én kihívlak, akkor még felkészülnél utoljára az életedben még egyszer? Egy korosztály vagyunk, meg tudjuk csinálni.

— mondta kihívóan a rádiós az énekesnek, amire egyértelmű igent adott a mulatós sztár.