43 éves lett Bódi Sylvi, dögösebb mint valaha - Fotó

Ezúttal a szülinapos adott ajándékot: szexi fotóval lepte meg rajongóit 43. születésnapján Bódi Sylvi. Az egykori magyar szépségkirálynő annak idején Playmate is volt, de most sem fél megmutatni szexi idomait: közösségi oldalára kitett fotóján még a melltartóját is megvillantotta.

Fotó: Szabolcs László

Ma van a boldog szülinapom. Köszönöm szépen a sok köszöntést!

– írta a kép mellé az Instagramon.

Követői nemcsak sok boldogságot kívántak neki, hanem kiemelték, mennyire jól néz ki 43 évesen.

Igazi nő! A 20 évesek elbújhatnak mögötted

– sorjáztak az elismerő kommentek.