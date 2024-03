Zséda kitálal a hűségéről: Ideig óráig lehet szerepeket játszani

Rengeteg olyan téma van, amiről fontos, ha beszélünk. Zséda és Dolhai Attila új, közös szerzeménye alapvetően a hűségről szól, ami hosszú távon meg tud menteni emberi kapcsolatokat akkor is, ha végtelen idő telik el, és akkor is, ha eltávolodni látszunk egymástól vagy akár önmagunktól.

Zséda és Dolhai Attila közös dallal rukkolt elő (Fotó: Schumy Csaba)

Zséda úgy érzi, fontos erről a témáról beszélni

Legyen az a női egyenjogúság, vagy a hűség, illetve szerelem, mindenképpen kellenek olyan képviselők a zenész szakmában, akik kiállnak ezekért az ügyekért, amivel azt éreztethetik a hallgatókkal, hogy nincsenek egyedül a gondjaikkal. Az énekesnőről tudjuk, hogy ismét párkapcsolatban él, így egyértelmű véleménye van a hűségről.

„Azért tudok lassan harminc éve a pályán lenni, mert mindig hű voltam önmagamhoz, mindig az önazonosság volt az egyik legfontosabb érték számomra.

Azt gondolom, hogy ideig óráig lehet szerepeket játszani

de hosszútávon csak az tud működni, ami őszinte, belülről táplálkozik, organikusan fejlődik” – tette hozzá az énekesnő.

Olyan szerzők dolgoztak a projekten, mint Létray Ákos, Geszti Péter és Moldvai Márk, akik már jó pár Zséda slágerért voltak felelősök. A két előadó ikon egy egészen pompázó videóklippel koronázta meg a közös dalukat, aminek láttán keresnünk kellett a földön az állunkat, hiszen egyedülálló szépségként jelenik meg Zséda és a Jászai Mari-díjas színész, Dolhai Attila.

„Hogy most miért pont az „Egy ölelés a világgal” jelentünk meg, annak több oka is van, de leginkább talán az motivált, hogy úgy érzem, most nagy szükség van valódi, letisztultan szép dolgokra a világban.

Ez a dal nekem ilyen.

Klasszikus szépségű, nagyívű dallam, fontos mondanivaló, olyan üzenet, ami most nagyon is időszerű” – árulta el Zséda