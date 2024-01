Hoppá! Lánykérés volt Zséda koncertjén – Fotó

Konkrétan az eljegyzés benne volt a forgatókönyvben, mert tényleg az volt a cél, hogy minden úgy sikerüljön, ahogy Ákos megálmodta. Benne volt mindenki a zenekarból, a hangmérnök is, sőt a Vígszínházból is mindenki, az ügyelő is. Jaj, el ne felejtsem, hogy a válasz igen volt! Tényleg fantasztikus pillanatok voltak, sokan megkönnyeztük a boldogságukat. Itt is szeretnénk még egyszer megköszönni a teátrumnak, hogy akár a koncerttel, akár az eljegyzéssel kapcsolatban ennyire rugalmasak, együttműködőek voltak, nélkülük ez nem sikerült volna!