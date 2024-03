Tallós Rita elárulta, mi a legszörnyűbb rémálma

Tallós Rita lesz ma a Szerencsekerék adásában, aki összeméri szerencséjét és tudását másik két játékos társával. A színésznő azt is elárulta a műsorban, hogy mi a legnagyobb visszatérő rémálma, ami természetesen a színházzal kapcsolatos.

Tallós Rita visszatérő rémálma, hogy nem tudja a szöveget a színházban. (Fotó: Markovics Gábor)

Bemegyek a színpadra, megfelelő jelmezben, amit nem tudom, hogy milyen jelmez. Nem tudom összekötni, hogy milyen darabhoz tartozik, és fogalmam sincs, hogy melyik darabban, mit játszom. A partnereim is teljesen újak, és állok a színpadon.

— kezdte Tallós Rita.

És nincs meg a szöveg

— szólt közbe Kasza Tibi.

Nem tudom mit kell mondani, fogalmam sincs hiszen, nem tudom melyik ország, melyik város. Megpróbálom kivágni magam, valami ott történik, valami szörnyűség

— folytatta a színésznő, aki ilyenkor verítékben úszva ébred fel.

Kasza Tibi azt is elmondta, hogy neki is visszatérő rémálma volt, hogy apránként elszállingózik a közönség. A műsorvezető még azzal is viccelt, hogy néha ez a valóságban is megtörtént.

Tallós Rita láthatóan nagyon élvezte a forgatást. Fotó: TV2

Eladja otthonát Tallós Rita és férje

Tallós Rita és férje több mint 10 éve élnek boldog házasságban, ezért sok embert meglepett, hogy megválnak szeretett otthonuktól. A színésznő a közösségi oldalán hirdette meg nagypolgári villáját a négyszobás, jakuzzival és télikerttel rendelkező, 1905-ben épült, 2020-ban teljes körűen felújított, egy szintes, 156 négyzetméteres, dupla komfortos, 4 szobás luxusotthont. A méreteinek megfelelően a házaspár 450 ezer eurót kér érte. Sokan aggódtak, hogy mi állhat a döntés hátterében, azonban a színész és férje megnyugtatták az embereket, hogy csak túl nagy nekik már az ingatlan.