Rúzsa Magdi őszintén beszélt a magánéletéről, Varga Miklós rosszul élte meg gyermekei elköltözését

Rúzsa Magdi kendőzetlen őszinteséggel vallott magánéletéről

Bőven akadtak fontos állomások Rúzsa Magdi életében. Húszéves volt, amikor nekivágott a nagyvilágnak, és jelentkezett a Megasztár harmadik évadába. Ennek már nagyjából 17 éve, az énekesnő élete azóta fenekestül felfordult, valóra vált az álma, azóta pedig gyakorlatilag lerobbanthatatlan a színpadról. Ünnepelt sztár lett, de a mai napig próbál az az ember maradni, akire büszke lehet a családja. Idővel az álmodozó lányból díva és háromgyermekes édesanya lett, ikrei, Lujza, Keve és Zalán nemrég lett 2 éves. Magdi igyekszik megtalálni a középutat a munka és a karrier között, igaz, neki is sokszor vannak mélypontjai. A Tények Plusz kamerái előtt mesélt azokról az érzésekről is, amik az anyasággal egy időben születtek meg benne. Volt olyan pillanata is, amikor nehezen hitte el, hogy valaha színpadra állhat. „A vágyam, hogy tartok valami felé, abban benne kell lennie, hogy meg-meg állsz, megvizsgálod magad kívülről nézve is.”

Elgondolkodsz azon, jó-e az, ahol vagy, jó irányban vagy-e. Nem tudom, mások hogy vannak ezzel, de én időről időre képes vagyok az elemzésekre.

„Az is tök jó, ha néha elesik és elbizonytalanodik az ember, mert egészen új érzéseket vált ki belőle, egészen új inspirációs lehetőségeket tud adni” – osztotta meg mély gondolatait.

Varga Miklós rosszul élte meg gyermekei elköltözését

A Máté Péter-díjas énekes-színművész, Varga Miklós a Metropolnak mesélt arról, hogyan élte meg másfél évvel ezelőtt Szabolcs és Vivien döntését, miszerint mindkét gyermeke elköltözik. Mint mondja, valamilyen módon mindnyájan készültek erre a pillanatra, de azt hitte, hogy az ő családjukban ez csak sokára fog megtörténni. Másképp alakult. Végül az ikrek huszonegy évesen döntöttek úgy, hogy elmennek, de nem azért, mert nem érezték jól magukat otthon a szüleikkel, pusztán praktikusságból költöztek el. A művész lapunknak elárulta, nem volt könnyű megszokni az új helyzetet.

Eleinte nagyon furcsa volt, mert egyszer csak üres lett a ház.

Ugyanakkor megvoltak az előnyei is, hiszen így nem zavarjuk meg egymás éjszakáját. Arról nem beszélve, hogy a folyamatos aggodalom, félelem is oly módon megszűnt, hogy már nem figyeljük éjszaka az órát, mikor érkeznek meg a gyerekek. De legalább ekkora hiányérzet maradt bennünk azáltal, hogy reggel már nem kell őket ébreszteni és reggelit csinálni. Mindent egybevéve, a közelségük hiányzik. A lehetőségekhez képest természetesen rendszeresen hazajárnak, olykor előfordul, hogy 1-2 napot itthon alszanak. Szépen beállt, kialakult, átalakult a napi rutinunk” – mondta érdeklődésünkre Varga Miklós.

Varga Miklós gyermekeivel, Szabolccsal és Viviennel Fotó: Nagy Zoltán/Máté Krisztián

Szexi fotóval mutatta meg új tetoválását a Madách Színház szépsége

A Madách Színház táncosa új tetoválást csináltatott. Széphalmi Juliska egy szexi fotóval mutatta meg, hova került a testrajz. De nem ez az egyetlen tetoválása, ugyanis tavalyelőtt Görögországban nyaralt, és a szexi bikinis fotósorozatán nem lehetett nem észrevenni a mintákat. Most az egyik ilyet egészítette ki egy „respect” felirattal, amit közösségi oldalán azonnal meg is mutatott. Néhány gondolattal kiegészítette, számára mit jelentenek a tetoválásai.

Minden évben eljön az a pillanat, amikor megfogalmazódik bennem, mi lesz az új tetoválásom!

„Így volt ez most is. Minden tetoválásomnak fontos jelentése van, különlegesek számomra. Van, hogy elengedek, feldolgozok valamit velük, vagy éppen megerősítek egy boldog időszakot, hogy mindig emlékezzek rá. De az biztos, hogy ahol éppen tartok az önismeretemben, életszakaszomban, ez »láthatóvá« válik a testemen, mintha a lelkem fontos darabkái kikívánkoznának és tetoválásokban mutatnák meg magukat” – osztotta meg gondolatait posztjában Juliska.

Meglepő fordulat: Köllő Babettet az egykori felfedezettje öleli

Bár Szirtes Dávid a Sztárban sztár leszek! műsorában Tóth Gabi csapatába került, Köllő Babett már az első alkalommal, a válogató során megörült a fiatal énekes megjelenésének. A mestert Dávid hangjától a hideg rázta, míg az őszinte pillanatairól megjegyezte, hogy olyan tehetség áll a színpadon, akinek „van lelke, végre”. Az egykor utcazenélésből élő fiú a műsor után újra találkozott a mesterrel. Ráadásul a munka hozta össze őket, ugyanis az énekes egy komplett optikai szolgáltatásokkal, szemüvegkeretekkel és például törhetetlen szemüvegekkel foglalkozó cégnél dolgozik. Több ismert személy viseli a termékeiket, köztük Babett is. Ennek köszönhetően futottak össze a napokban, és nagyon megörültek egymásnak. Így készült az a fotó is, ami körbejárta az internetet, melyen a színésznő a tehetséges énekest öleli. Babett a közösségi oldalán 24 óráig látható közös fotóval a történetében örömmel ajánlotta a követői figyelmébe Dávid legújabb „Emelem poharam” című klipjét, amely dalával a fiatal énekes szombat este újra A Dal színpadán szállt versenybe.

Köllő Babett és Szirtes Dávid a Sztárban sztár leszek! után újra találkozott Fotó: Bocsi Barbara

Varga Viktor megmutatta új extrém sportját

Varga Viktor eddig is bevállalós volt, de most még messzebb ment. Az énekes új extrém sportot talált: a meztelen fürdőzést a Dunában. Kevés olyan természetszerető embert lehet kiemelni, aki annyira ragaszkodik a föld adta dolgokhoz, mint Viktor. Az egyik ilyen dolog a jurtája, ahol jó ideje él, minden – legalábbis az átlagember számára nélkülözhetetlen – luxust hátrahagyva, ami egy átlagos, modern élethez kapcsolódik. A harminchat éves énekes alig egy hete osztotta meg követőivel közösségi oldalán, hogy újra keményen sportol, és visszatért régi szenvedélyéhez, a futáshoz. Most újra jelentkezett, és mondhatni, emelte a tétet. Úgy tartják, egészséges a hideg vízben megmártózni, ő is ezt tette… „A mai nap nagyon hideg és esős. Egyáltalán nem volt kedvem elindulni, de megéri, mert érzem, hogy élek és ember vagyok. Érzem ezt a csodát magamban, ahogy átjár a hideg levegő” – fűzte a felvétel mellé az énekes. A sportolást pedig egy kis fürdéssel zárta – Varga Viktor módjára, mert nem a forró vizet árasztó zuhany alá állt, hanem a jéghideg Dunát választotta, és persze hozzá passzoló módon, meztelenül csobbant a folyóba.