Meglepő fordulat: Köllő Babettet az egykori felfedezettje öleli

A Sztárban Sztár leszek! mestere, Köllő Babett és a műsor harmadik évadának felfedezettje, Szirtes Dávid között már a show ideje alatt kialakult egy kölcsönös szimpátia, de akkor még nem sejthették, hogy az útjuk ismét keresztezi egymást. A fiatal tehetség munkahelyén újra összesodorta őket az élet. Babett pedig a közösségi oldalán egy ölelős képpel adta hírül: megjelent Dávid legújabb, „Emelem poharam” című klipje. A dallal Dávid a Duna dalválasztójában, A Dal 2024-ben ma este élőben lép színpadra.

Köllő Babett és Szirtes Dávid a Sztárban Sztár leszek! után újra találkoztak. (Fotó: Bocsi Barbara)

Szirtes Dávid számára megélhetést hozott a bemutatkozás

A mélyszegénységből a TV2 siker műsorának színpadára érkező srác a show hetedik helyezettjeként végzett, de ma is komolyan gondolja a hazai zenei életben való hosszú távú jelenlétét és ezért sokat dolgozik is.

„A Sztárban Sztár leszek! után megkeresett Máté Gyárfás producer, hogy lenne egy dal, amelyet úgy érez, tőlem lenne a leghitelesebb. Ugyan a műsor előtt is találkoztunk már, de akkor még úgy éreztem, hogy nem szeretném más szerzők dalát énekelni. Fontosnak tartottam, hogy igazán magaménak érezzem azt a dalt, amivel bemutatkozok majd. Ennek ellenére meghallva a dalt azonnal éreztem, hogy az rólam szól. Ugyan picit még formáltam magamra Czinke Máté szerzeményét, de nagyon rövid időn belül el is készült „Az igazi történeted” című dalom. Nagy örömömre a dal bejutott a Duna csatorna „A Dal 2023” legjobb 40 dala közé, így a dalverseny színpadán, élőben mutathattam be először a közönségnek” – jegyzi meg Dávid, akinek azóta több dala is megjelent mégis sorsfordítónak ezt a számot tekinti.

A 8 éves Noel a kiskori Dávidot alakította az énekes klipjében, amely komoly változást hozott a korábbi utcazenész fiú életében Fotó: Bocsi Barbara

„Nagyon jó csillagzat alatt született a dal, jó utat bejárva. Azon túl, hogy a dalt „A Dal 2023”-ban mutathattam be, számtalan vidéki rádió kezdte el játszani és egy országos rádió is kiemelten tűzte műsorára."

Köszönhetően ezen médiumoknak „Az igazi történeted” az országos rádiós játszási listán is szerepelt, de a dalhoz készült klip hozott igazán nagy fordulatot.

A kisfilmben szereplő kisfiú édesanyja ugyanis felajánlotta, hogy segít nekem és beajánl egy nagy optikai vállalathoz munkaerőnek és ez olyan jól sikerült, hogy ma is ott dolgozok. Ma már az utcazene csak hobbi és nem megélhetést jelent a számomra” – egészíti ki Dávid. A fiatal tehetséget a klipnek köszönhető munkahelyén újra összehozta az élet őt Köllő Babett-tel.

Köllő Babett és a tehetség nagy találkozása

Bár Dávid a Sztárban Sztár leszek! műsorában Tóth Gabi csapatába került Babett már az első alkalommal, a válogató során megörült a fiatal énekes megjelenésének. A mestert Dávid hangjától a hideg rázta, míg az őszinte pillanatairól megjegyezte, hogy olyan tehetség áll a színpadon, akinek „van lelke, végre”. Az egykor utcazenélésből élő fiú a műsor után újra találkozott a mesterrel.

A főállásomat jelentő munkahelyemen komplett optikai szolgáltatásokkal, szemüvegkeretekkel és például törhetetlen szemüvegekkel is foglalkozunk.

„Több termékünket is viselik ismert személyiségek, így Babett is. Ennek köszönhetően futottunk össze és nagyon megörültünk egymásnak. Babettet már a műsorban is egy nagyon közvetlen, mindig segítő kész, nyitott lelkű embernek ismertem meg és ez a kamerákon kívül sincs másképpen” – egészíti ki Dávid, aki azóta is jó kapcsolatot ápol a szuper show mesterével, így nem véletlen, hogy Babett a közössági oldalán 24 óráig látható közös fotóval a történetében örömmel ajánlotta a követői figyelmébe Dávid legújabb „Emelem poharam” című klipjét, amely dalával a fiatal énekes ma este újra „A Dal” színpadán méreti meg magát.