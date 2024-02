Varga Viktor megmutatta új extrém sportját – Nem fog hinni a szemének!

Nem kell megijedni, ha Budakalászon, a Duna-parton egy nagy szakállas, félmeztelen férfi közelít felénk futva. Ő „csak” Varga Viktor, aki komoly energiákat fektet az utóbbi időben a teste „karbantartására”. Eddig is tudtuk, hogy az énekes merész és bevállalós, de most még továbbment, fényes nappal, meztelenül fürdik a Dunában.

Varga Viktor visszatért kedvenc sportjához (Fotó: Nagy Zoltán)

Varga Viktor ha kell, megbünteti saját magát

Kevés olyan természetszerető embert lehet kiemelni, aki annyira ragaszkodik a föld adta dolgokhoz, mint Viktor. Az egyik ilyen dolog a jurtája, ahol jó ideje él, minden – legalábbis az átlag ember számára nélkülözhetetlen – luxust hátrahagyva, ami egy átlagos, modern élethez kapcsolódik. A harminchat éves énekes alig egy hete osztotta meg követőivel közösségi oldalán, hogy újra keményen sportol, és visszatért régi szenvedélyéhez, a futáshoz.

Elkezdtem újra a futást is, mert itt az idő, hogy fizikálisan is rendbe szedjem magam, ne csak mentálisan.

– Úgyhogy nyomom keményen, tudom, közben videózok is, viszont miután lerakom a telefont, megbüntetem magamat. Olyankor dupla vagy tripla tempóban kell futnom legalább 300-400 métert. Ahol ki van téve a lassíts tábla, ott természetesen gyorsítok. Miután lefutottam, most 6 kilométert kellett volna, de végül majdnem 9 lett, ezért büntetésből megint nyuszihoppolás van a kapuig” – mondta minap Viktor, aki ezt meg is mutatta videójában.

Most újra jelentkezett, és mondhatni, emelte a tétet. Úgy tartják, hogy egészséges a hideg vízben megmártózni, ő is ezt tette...

„A mai nap nagyon hideg és esős.

Egyáltalán nem volt kedvem elindulni, de megéri, mert érzem, hogy élek és ember vagyok.

Érzem ezt a csodát magamban, ahogy átjár a hideg levegő” – fűzte a felvétel mellé az énekes, aki egyben rálelt a vacsorájára is, és a futás mellé belefért az idejébe egy kis gombászás is. A sportolást pedig egy kis fürdéssel zárta olyan Viktorosan, mert nem a forró vizet árasztó zuhany alá állt, hanem a Dunában, és persze hozzá passzoló módon, meztelenül csobbant a folyóba.