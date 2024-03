Hoppá! Nem akárhogy ünnepli a húsvétot Megyeri Csilla

Ahány ház, annyi szokás: nincs ez másként az olyan ünnepek esetében sem, mint amilyen a húsvét. Van, aki szereti, ha ilyenkor az egész család összegyűlik, míg mások inkább szűk körben szeretnek ünnepelni. Egy azonban bizonyos: Megyeri Csilla nem éppen szokványos módját választotta annak, hogy eltöltse az ünnepi hétvégét.

Megyeri Csilla / Fotó: Szabolcs László

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, Megyeri Csilla már régóta nagy szerelmesen a technikai sportoknak: imádja a benzingőz szagát, a felbőgő motorokat, a sebességet. Az egykori műsorvezető, amikor csak teheti, autókiállításra, tuningshow-ra vagy épp raliversenyekre jár, mostanra pedig megérett az idő arra, hogy ő maga is kormányt ragadjon.

Kellemes Nyuszkó napokat mindenkinek! Nálam most kicsit másképpen telnek az ünnepek…

– írta Instagram-posztjában az egykori műsorvezető, aki a máriapócsi RabócsiRingről, Kelet-Magyarország legnagyobb és egyetlen Autó-Motor-Gokart Sport- és Szabadidő Központjából, valamint Professzionális Vezetéstechnikai Tanpályájáról jelentkezett be, ahol a húsvéti hétvégén többek között amatőrök is versenyezhetnek, és ahova Csilla is meghívást kapott.