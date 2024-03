Hétvégén újabb raliversenyt tartanak, Megyeri Csilla is elindul

Megyeri Csilla régóta a technikai sportok szerelmese, imádja a benzingőz szagát, a felbőgő motorokat, a sebességet. Az egykori műsorvezető, amikor csak teheti, autókiállításra, tuning show-ra vagy épp raliversenyekre jár, mostanra pedig megérett az idő arra, hogy ő maga is kormányt ragadjon. Az, hogy Csillának az élete első amatőr versenye lesz, csak egy rövid hír lenne az újságokban akkor, ha nem történt volna meg az, ami múlt vasárnap, Lábatlan és Bajót között a 11. Esztergom–Nyerges raliversenyen: egy kisodródott autó letarolta a nézőket, halálos tömegszerencsétlenséget okozva. Ilyen előzmények után, vajon nyugodt szívvel ülnek autóba a pilóták?

Az Esztergom–Nyerges Rali az ORB2, ORB3 és a Historic mezőnyének idei szezonnyitó versenye volt / Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Többé nem fordulhat elő ilyen

Megyeri Csillától megtudtuk, hogy az autóversenyző sport szerelmeseit egy emberként sokkolták a történtek. A teljes szakma gyászol, a szervezők pedig máris lázasan azon dolgoznak, hogy ilyen szerencsétlenség soha többé ne fordulhasson elő. Ennek fényében készülnek a hétvégi szezonnyitásra is a RabócsiRingen. Kelet-Magyarország legnagyobb Autó-Motor-Gokart Sport- és Szabadidő Központja nem mellesleg professzionális vezetéstechnikai tanpályája is, ahol a húsvéti hétvégén többek között amatőrök versenyezhetnek. Ide kapott meghívást Megyeri Csilla is.

Megyeri Csilla orvosi vizsgálaton is részt vesz

Csilla lapunk megkeresésére elmondta, hogy döbbenten olvasták a tragédiáról szóló híreket, ami természetesen mindenkit megviselt.

„Aki az autósportban képviselteti magát, legyen versenyző vagy néző, az mind összetört lelkileg a hétvégi szörnyű baleset hallatán” – mondta Megyeri Csilla.

Fekete nap ez a hazai autósport történetében, és bár nem lehet meg nem történté tenni, biztos vagyok benne, hogy a szakemberek most mind azon dolgoznak, hogy még biztonságosabbá tegyék a versenyeket.

„A hétvégi futamra is, ahol egy speciális, magyar fejlesztésű hibrid Suzuki versenyautóval, amatőrként indulok, már egy nappal a baleset után új szabályokat vezettek be. Az indulás előtt egy KRESZ-vizsga kérdéseket tartalmazó tesztet kell kitöltenem és orvosi vizsgálaton veszek részt. Én nem autóúton versenyzek majd, hanem vezetéstechnikai tanpályán, ahol értelemszerűen csak ott lehetnek nézők, ahova beengedik őket – zárta szavait Megyeri Csilla.