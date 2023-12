Elfolyt Megyeri Csilla fékolaja a belvárosban: „Szerencse, hogy nem történt nagyobb probléma…”

Most metróval és HÉV-vel is mentem az elmúlt időszakban, amivel nincsen semmi bajom. Sőt, még élvezem is, ugyanis sok éve nem használtam már napi szinten a tömegközlekedési eszközöket. Régebben is csak azt gyűlöltem, amikor a hidegben kellett hosszú perceket várnom rájuk. Szerintem nagyon menő, amikor valaki közszereplőként is bevállalja, hogy így utazzon, és bár nem vagyok egy »Jennifer Lopez«, volt, hogy felismertek utazás közben az emberek