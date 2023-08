Majdnem ott maradt: Az autópályán került életveszélybe a magyar énekes

Az előadó rengeteg időt tölt az autójában, hiszen a buliszezonban fellépésről fellépésre rohan. Nem volt ez másképp a mögöttünk álló hétvégén sem. Bebe egyik útja azonban nem úgy sikerült, ahogyan azt tervezte. Tulajdonképpen, csak az isteni gondviselésnek köszönheti, hogy végül célba ért és nem végződött tragédiával a kaland, amiben kéretlenül része volt.

Bebe pokoli másodperceket élt át Fotó: Facebook

"Vigyázzatok magatokra és másokra!"

Bebe a közösségi oldalán írta meg, hogy pénteken út közben szakadt el a fékolajvezetéke, ami miatt gyakorlatilag megszűnt autója fékje.

„Ma ünneplem a harmadik születésnapomat! Bár látszólag rendben van a cső, de ez csak a látszat.

Tegnap este az autópályán hosszanti irányban szétnyílt és elfolyt az összes olaj.

Megszűnt létezni a fék! Az égieknek hála, hogy nem szálltam bele az előttem kialakuló sorba. A lényeg, hogy ha hosszú útra indultok, vagy csak egyáltalán, nézessétek át az autótokat néha-néha! Még akkor is, ha úgy tűnik, minden rendben van. Vigyázzatok magatokra és másokra!”- írta a közösségi oldalán Bebe, aki egy fotót is mellékelt a fékolajcsőről, ami megadta magát.



Újra kellett éleszteni...

Az énekes nem véletlenül írta, hogy ez volt a harmadik születésnapja, hiszen egyetemistaként egyszer már nem volt olyan szerencsés, mint most. Akkor hatalmas balesetet szenvedett úgy, hogy az anyósülésen ült. Kórházba került, több műtéten is átesett és ha csak pillanatokra is, de meg is halt. „Egy súlyos karambol miatt hetekig ágyba kényszerültem, és műtétek sorozata várt rám, újra kellett tanulnom járni. Az egyetemen a Hallgatói Önkormányzatnál tevékenykedtem, és a gólyabált mi szerveztük. November volt, és nagy hó esett le. A buli után másnap egy projektort kellett visszavinnünk, amikor a jeges úton megcsúsztunk, és megtörtént a baj.

Telibe vertünk egy kamiont. Újra kellett éleszteni minket, majd kórházba kerültünk.

Több operáción estem át, egy évig tartott a felépülés, meg kellett tanulnom újra járni, és sokáig mankóval közlekedtem." - mesélte korábban az énekes.