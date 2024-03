Éjszaka valóra válhat Matthew Perry titkos álma

Az egész világot sokkolta Matthew Perry múlt őszi halálhíre, és a Jóbarátok című sorozat rajongói még mind a mai napig gyászolják Chandler Bing alakítójának elvesztését. A sztárszínész ex-barátnője, Kayti Edwards elárulta, Perry mindig sóvárgott az elismerés után, és ennek egyik leggyönyörűbb jele az lenne, ha vasárnap az Oscar-díjátadón róla is megemlékeznének – írja a Metro.

Titkos álma válhatna valóra Matthew Perrynek a 2024-es Oscar-díjátadón (Fotó: AFP)

Perry és Edwards 2006-ban alkotott egy párt, de a színész ketamin-túladagolás következtében bekövetkezett haláláig barátok maradtak. A 47 éves nő – aki nem mellesleg az egykori Mary Poppins, Julie Andrews unokája – azt nyilatkozta: „Tudom, hogy nagyon sokat jelentene számára, ha valahogy megemlékeznének róla is az Oscar-gálán. Emlékszem, egyszer arról mesélt, mennyire vágyik arra, hogy elismerjék, és ne csak a Jóbarátokért.”

Az Akadémia nem hozza előre nyilvánosságra, az Oscar-díjátadón mely, 2023 során elhunyt filmes alkotók kerülnek be az „In Memoriam” montázsba, amely alatt rendszerint élő zene szól, így nem tudni, Perry-ről is megemlékeznek-e. Januárban az Emmy-gálán („a televíziós Oscar-díj”) a színésztől is búcsút vettek az esemény szervezői, viszont egy hónappal később már nagy felháborodást váltott ki, hogy a BAFTA-gálán (a „brit Oscar-díj”) egyetlen képkockát sem kapott a művész – a filmes díjátadó zsűrije végül utólag, egy közösségi médiás posztban emlékezett meg Perry-ről.