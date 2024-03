Kozso édesapja 83 éves lett

Kozso sajnos nem tud annyi időt tölteni az édesapja társaságában, mint amennyit szeretne, hiszen rengeteg tennivalója van. Dalokat ír, stúdióba jár és akkor még nem is beszéltünk arról a rengeteg fellépésről, aminek eleget kell tennie. A zenész éppen ezért igyekszik minden szabadidejét azzal a személlyel tölteni, aki számára a legfontosabb a világon: az édesapjával.

Kozso igyekszik minél több időt tölteni édesapjával. (Fotó: Markovics Gábor)

Kozsoék a tengerentúlra készülnek

Kozso apukája most töltötte be a 83. életévét, de senki se gondolja, hogy az idős férfi egy kockás pokrócba bugyolálva tévézik naphosszat, az idősebbik Kocsor gyakran ellátogat a fia koncertjeire, illetve rendszeresen szervez apa-fia programokat is. Most például egy nagyon vad ötlettel álltak elő a fiúk: Amerikába utaznak, hogy a Keleti parttól elmotorozzanak és autózzanak a Nyugati partra, a híres 66-os úton.

„Gyors döntés. Édesapám és Én elhatároztuk, hogy elmegyünk, és motorral a Route 66-en végig tekerünk, keresztül Amerikán. Legkedvencebb motorjainkkal és kocsijainkkal. Indián és Harley Davidson és Mustang. Végig járjuk a régi helyeket is. Idén teljesül. A világ legnagyobb élménytúrája lesz" - írta Kozso januárban az Instagram-oldalán. A fiúk ugyan még nem indultak útnak, de biztosak lehetünk benne, hogy komolyan a szándékaik és megvalósítják az álmukat.

83, de mintha csak 38 lenne

Kozso édesapja kedden ünnepelte a 83. születésnapját. A fiúk a jeles alkalomból étterembe mentek, ahol a személyzet egy kedves meglepetéssel állt elő, tortát kapott ajándékba Kozso apukája. A zenész az élményről az Instagram-oldalán számolt be:

Isten éltesse még 100 évig egyetlen Édesapucikámat. A legnagyobb Csoda az Életemben, mindent Nekik köszönhetek! Meghatódtunk, nagyon köszönjük a Csapatnak is!

- írta Kozso elérzékenyülve.