Katalin hercegné ügye elfajult: egy egészségügyi dolgozó ellen eljárás indult

Belső vizsgálat indult abban a patinás londoni magánkórházban, ahol januárban Katalin hercegnét kezelték. Egy – eddig megbízhatónak vélt – alkalmazottról kiderült: ki akarta szivárogtatni a hercegné orvosi dokumentációját.

Katalin hercegné került a középpontba

A brit királyi család élete jóformán az egész világot lázban tartja. Az utóbbi időben leginkább Harry herceg és családja volt pellengérre állítva, majd III. Károly király rákbetegsége foglalkoztatta a közvéleményt. Most azonban a mindig tipp-topp, hibátlan megjelenésű és viselkedésű Katalin került középpontba.

A walesi hercegnét januárban műtötték, s erről csak annyit lehetett tudni, hogy hasi operációról volt szó, amit többhetes lábadozás követett. A kényszerpihenő alatt a közvélemény azonban gyanakodni kezdett, összeesküvés-elméletek tucatjai láttak napvilágot. A lavinát egy furcsán megszerkesztett fotó indította el, ami miatt Katalin később elnézést is kért. A merészebb teóriák szerint a walesi hercegi pár, azaz Vilmos és Katalin házassága válságba került. Szerelmi háromszögről suttogtak: úgy vélik, Lady Rose Hanbury épp válik a férjétől, még hozzá azért, hogy Vilmossal egymáséi lehessenek. Sőt, a legvadabb feltételezések szerint a nő már várandós is Vilmos gyermekével…

Kórházi alkalmazott akart szivárogtatni

A híresztelésekre egyelőre nem reagált hivatalosan a palota, s a Katalin körüli botrányok még közel sem ültek el. Most az őt kezelő London Clinic indított belső vizsgálatot az ügyében. Januárban Katalin a hasi műtétje után csaknem két hetet töltött a magánintézményben, mielőtt hazatért a család windsori otthonába lábadozni. Az előkelő klinikán a királyi család számos tagját kezelték már (köztük II. Erzsébet királynőt és Margit hercegnőt is), természetesen a legszigorúbb titoktartás mellett. Most azonban több külföldi lap is arról számolt be, hogy egy alkalmazott jogtalanul próbált meg hozzáférni Katalin orvosi dokumentációjához, alighanem azért, hogy kiszivárogtassa a részleteket a hercegné titokzatos kezelésével kapcsolatban. Úgy tudni, az intézmény kivizsgálja az ügyet és a jövőben még nagyobb erőkkel igyekeznek védeni a titkos információkat.