Jakupcsek Gabriella: „Nehéz lehet az én menyemnek lenni”

Jakupcsek Gabriella hatalmas karriert futott be mint riporter és műsorvezető. Azonban a magánéletéről nagyon ritkán beszél, ám azt lehet tudni róla, hogy három gyermeke született. Első házasságából két fia, második házasságából, pedig egy lánya. Kadarkai Endre, Szavakon túl című műsorában mesélt fiairól, akik már felnőttek és családos emberek, arra azonban nagyon büszke a tévés, hogy a fiai még most is örömmel fordulnak hozzá, ha segítségre van szükségük.

Jakupcsek Gabriella büszke arra, hogy gyermekei a mai napig szívesen fordulnak hozzá. (Fotó: Szabolcs László)

„Ha baja van, akkor telefonál! Ez egy nagyon fontos dolog, ez mind a két gyereknél így van. Tulajdonképpen ez az őszinteség egyik nagyon nagy fokmérője. Az első, hogyha valakivel valami baj történik, akkor körbe hívja a családot, és elújságolja, kiönti magából legalább” – mesélte Jakupcsek Gabriella, akit Kadarkai Endre többek között arról is megkérdezett, hogy milyen anyós.

Biztos rettenetes! Mert nehéz lehet az én menyemnek lenni. Az egy versenyhelyzet szerintem, pedig távol áll tőlem. Biztos ez az összehasonlítgatás, plusz egy fiús anya, aki a fiait ráadásul nagyon szereti. Azért én egy nagyon fiús anya vagyok. Nagyon elfogadó vagyok, egy szempont van, és abban viszont nagyon szigorú vagyok. Lássam, hogy szereti a fiamat, ez az egy. Ha szereti a fiamat, akkor welcome

– mesélte a műsorvezető.

Igazi fiús anyukának tartja magát tévés, ezért úgy véli, nehéz lehet a menyének lenni (Fotó: Pesthy Márton)

Jakupcsek Gabriella ad kamasz lányának véleményére

A műsorvezető lapunknak elárulta, hogy egyik legnagyobb kritikusa nem más, mint a tinédzser lánya. Gabriella ritkán nyilatkozik a magánéletéről, így a második házasságából született gyermekéről, Emmáról is.

„Abban, hogy fiatalos maradjak, nagyon nagy segítség nekem a tinilányom! 46 éves voltam, mikor szültem, talán ez volt a legutóbbi nagy kő, amit bedobva megzavartam az állóvizet. A lányommal nagyon jó a kapcsolatunk, igyekszem jó példát mutatni neki. Fontos, hogy lássa, hogy az anyja egy nő, aki ad magára, illatos, jól öltözött. Persze van, hogy elém áll, és azt mondja egy ruhára: «Anya, ez nagyon gáz!», és én akkor kapom is le magamról, és keresek mást. Fordítva ez már nem annyira működik, ha én teszek megjegyzést egy öltözékére, akkor megsértődik” – mesélte a műsorvezető korábban a Borsnak.