Elverte Oszter Alexandra kertjét a jég

Oszter Alexandra munkáskesztyűt húzott, és nekiveselkedett a 2,5 hektáros birtokon álló 500 nm-es olasz stílusú vadászkastély, a mellette álló vadászház, a 250 négyzetméteres, 15 bokszból álló istálló, az 500 négyzetméteres gazdasági tárolószín, a műhely, a gyümölcstároló, a medence, a szauna, a 90 négyzetméteres cselédház, a hétkenyeres kemence, és a saját templom felújításának... Az biztos, hogy az elkövetkezendő pár évre be lesz táblázva. A felújítás azonban szükségszerű, hiszen a 73 éves korában, hirtelen elhunyt Oszter Sándor, Kossuth-díjas művész öröksége szívügye a lányának. Szandi itt tervez új életet kezdeni.

Oszter Sándor és lánya, Alexandra, imádták egymást Fotó: MTI

Semmi sem megy könnyen

Alexandra már az első tavaszi napsugarakkal megérkezett a birtokra, ahol először a medence felújításának állt neki. Sajnos azonban már az első napon kiderült, hogy nagyobb munka lesz vele, mint azt gondolta, ezért az interneten kért használható tippeket azzal kapcsolatban, hogy hogyan oldhatná meg a helyzetet:

"Ötleteket kérnék. Adott egy medence, mely sűrűn tele van ezzel-azzal… (levelek, békák, csigák, iszap). Sima szivattyú nem szívja ki. 1. Ki csinált már ilyet? 2. Van-e olyan az ismerőseim között, akinek építő jellegű megoldó képlet jelent meg a fejében? 3. Hogy ne legyen egyszerű, a kert lejt a medence felé és az is komoly kérdés, hova mehetne ki a víz a trutyival együtt…"

A ház medencéje jelen állapotában használhatatlan Fotó: Oszter Alexandra

Oszter Alexandra: Nem jött jól az égi áldás

Oszter Sándor lánya emellett a belső helyiségek vizesblokkjait cseréli, illetve a jó időnek köszönhetően ő is elkezdte a kert szépítését, de a természet ebbe a projektbe is beleszólt... A hétvégén egy hatalmas jégeső zúdult a Börzsöny lábánál, ami Diósjenőt is elkapta. Az "égi áldás" nem jött jól a gazdáknak, az ágakról szinte csontig leverte a rügyeket, és a földben lévő palántákat is megtépázta. Alexandra egy Instagram-videóban mutatta meg, hogy mennyire rossz a helyzet.

Jég pattogott a verandán Fotó: Oszter Alexandra/Instagram

Hogy a vihar pontosan milyen mértékű kárt tett, arról még nincsenek információk, Szandi a későbbiekben nyilván beszámol majd róla.