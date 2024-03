Így mosolyog Dustin Hoffman a Britney Spears-feldolgozás videóklipjében

Ahogy az Egyesült Államokban, úgy Magyarországon is premierje hetében első helyen nyitott a Kung Fu Panda 4., melyben a címszereplőnek az énekesként sem utolsó Jack Black kölcsönzi az angol hangját. S bizony, Jack Black dalra is fakad a film végén: a Kyle Gass kollégájával (aki a rajzfilm egyik malacának hangját adja) alkotta Grammy-díjas Tenacious D. formációja ugyanis feldolgozta Britney Spears egyik legnagyobb slágerét, a ...Baby One More Time-ot.

Dustin Hoffman filmográfiájában már videoklip is szerepel (Fotó: Koichi Kamoshida)

A dalhoz pedig a Kung Fu Panda 4. díszbemutatóján forgattak videóklipet, az eseményen pedig részt vett a Shifu mestert megszólaltató Dustin Hoffman is, akit két snitt erejéig elkapott Jack Black, így került be a mosolygós Oscar-díjas színész a Tenacious D. Britney Spears-feldolgozásdalának videóklipjébe. (Az Esőember sztárja a 45. másodperctől látható.)