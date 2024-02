Mint két tojás: cuki fotót posztolt kamaszodó lányával Ördög Nóri

Édes családi képet osztott meg Ördög Nóri és férje, Nánási Pál. A műsorvezetőnő és lánya, Mici le sem tagadhatná egymást. Nem kizárt, hogy a 11 éves lányka édesanyja nyomdokaiba lép majd.

Ördög Nóri: „Kicsi én”

Családi idill! Ördög Nórinak mindig is fontos volt a jó, ápolt megjelenés. Nemrég saját sminkmárkát indított, s a bőrápolásra is valóban nagy hangsúlyt fektet. Ezt kamaszodó kislánya, Mici is elleste tőle: arcápolási rutinjuk közben kapta lencsevégre őket – feltehetően – a fotóművész Nánási Pál.

„Kicsi én” – fogalmazott a képnél Nóri. A kommentelők szerint azonban a hamarosan 11. születésnapját ünneplő Mici inkább az édesapjára hasonlít külsőre, s a kis Venci vonásai emlékeztetnek jobban a műsorvezetőnőre.

„Mici pedig egy dumagép”

Nánási Pál azonban a Borsnak nemrég leszögezte: belsőre Mici egyértelműen kiköpött Nóri…

„Venci nyugodtabb, kevesebbet beszélő, ebben rám hasonlít. Mici pedig egy dumagép: Nóri másolata, az én fejszerkezetemmel” – humorizált az édesapa, aki nagyon büszke a gyerekeikre. A lurkók számára kiskoruk óta természetes, hogy a családi vlogokban szerepelnek és kamerák előtt állnak, így nem csoda, ha Mici szeretne még többet sürögni-forogni a kamerák előtt.

Micit alig tudjuk lebeszélni arról, hogy saját YouTube-csatornát indítson!

– tette hozzá a fotós.

Nem kizárt, hogy a nagydumás kislány előbb-utóbb műsorvezető-díva anyukája nyomdokaiba lép majd.