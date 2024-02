Hatalmas megtiszteltetésben volt része Perjési Tamásnak – Fotó

Február 17-én tartották meg a Budapest Marriott Hotelben a XVIII. Jótékonysági Szóvivő Bált.

Hanga Zoltán az egyesület elnökségi tagja, dr. Orodán Sándor, a Magyarországi Szóvivők Országos Egyesületének alapító elnöke, Szlávik János infektológus és Bácskai Vanda, a Magyarországi Szóvivők Országos Egyesületének elnökségi tagja, egyben a Szóvivő Bál egyik főszervezője volt idén.

Két rangos díjuk is van: az egyik a Szavak embere díj, a másik pedig a Hiteles tájékoztatás díja. És az újságírók iránti tiszteletből négy sajtódíjat is kiosztanak, amit műsor, újságíró, vagy szerkesztőség kaphat meg. De idén az év influenszerét is díjazták.

Nagyon hálás és büszke Perjési Tamás, amiért megkaphatta a jeles eseményen a Média díjat.

„Köszönöm azoknak, akik érdemesnek találtak rá! Köszönöm a Napindító teljes csapatának és mindenkinek a HírTV-nél, mert a miénk csapatmunka, tehát ez a díj az egész CSAPATNAK szól! Köszönöm szépen Zoltán Vobeczky-nek, aki folyamatosan megadja nekem a lehetőséget, mindig bízik bennem a különböző feladatoknál! Köszönöm az egész családomnak, különösen a szüleimnek, a nagymamámnak, a testvéremnek, akik mindig támogattak az utamon! Külön köszönet a feleségemnek Aliz Zentai-nak és a kisfiamnak, akiknek köszönhetően mindig jól indul a reggel, és ha jól indul a nap, a munka is jó lesz! És külön nagyon hálás vagyok annak, aki már fentről óvja minden léptemet és akivel az első szárnypróbálgatásaimat tettem, amikor gyerekként tévéset, rádiósat játszottunk, nagyon szépen köszönöm Drága Nagyapa” – mondott köszönetet a díjért Perjési Tamás szívhez szóló sorokkal.