Gáspár Tibor: Nagyon megtisztelő, és jólesik az elismerés az embernek

Benedek Miklós sajnos csak nagyon rövid ideig birtokolhatta a Nemet Színésze címet. A kiváló színművész temetése után kollégáira vár a feladat, hogy új tagot válasszanak maguk közé. A korábbi sajnálatos eseményeknél, amikor az új Nemzet Színészét ki kellett választani, rendre felmerültek olyan nevek, akik ugyan nem kapták meg az elismerést, de karrierjük és személyük miatt most is esélyesek lehetnek. Többek között Koncz Gábor, Mikó István, Gáspár Sándor és Gáspár Tibor neve is szerepel ezen a képzeletbeli listán.

Gáspár Tibornak jólesne az elismerés (Fotó: Bánkúti Sándor)

Gáspár Tibortól új filmje, a Majdnem menyasszony premierjén kérdeztük meg, hogy mit szólna ahhoz, hogyha idén a Nemzet Színésze cím jelöltjei között lenne. A Jászai Mari-díjas színészt meglepte a kérdésünk, mert nem készül rá, hogy ő lehetne a legnagyobbak társaságának új tagja.

Ez nagyon megtisztelő, azért a Koncz Gábor előrébb tart lényegesen korban is, és egyelőre érdemben is, tehát nagyon megtisztelő, hogy egy mondatban említenek vele. Eljátszhatunk ezzel a gondolattal, ami nagyon megtisztelő, és jólesik az elismerés az embernek

– mondta Gáspár Tibor.

Gáspár Tibornak megtiszteltetés, ha Koncz Gáborral együtt említik a nevét (Fotó: Havran Zoltán)

Elbúcsúztatták Benedek Miklóst

Benedek Miklóst egy hónappal a halála után helyezték örök nyugalomra, február 6-án, a Farkasréti temető Makovecz-ravatalozójában. A szertartás délután kettőkor kezdődött. A gyászolók már jó fél órával a ceremónia kezdete előtt özönlöttek, a pályatársak közül többek közt tiszteletét tette Gálvölgyi János, Hernádi Judit, Molnár Piroska, Szacsvay László, Jordán Tamás, Pogány Judit, Cserhalmi György, Gáspár Sándor, Lukács Sándor, Németh Kristóf, Rudolf Péter, Schnell Ádám.