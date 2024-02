Amerikában kezdett új életet az Exatlon jóképű sztárja

Miután véget ért számára az Exatlon és hazatért Dominikáról, sokáig nem találta a helyét Deres Ádám. Pedig előtte már itthon keresett személyi edző volt, aki közösségi oldalain is százakat motivált. De Szabó Franciskához hasonlóan a karibi kaland után neki is volt egy útkereső, magába forduló időszaka, amikor úgy érezte, mennie kell. A népszerű Kihívó végül gondolt egy merészet: meg sem állt Miamiig, hogy ott kezdjen új életet.

Az Exatlon sármőrje bepakolt a bőröndjébe, és meg sem állt Floridáig. (Fotó: Facebook)

Megkapta a zöldkártyát a TV2 sztárja

Lassan egy éve, hogy Deres Ádám megérkezett Floridába és elkezdett berendezkedni. Az egész évben napsütéses Miamiban a kezdetektől úgy érezte, hogy a helyén van, még ha a siker nem is jött egyből. Sőt! Nem is titkolja, sokszor volt fent, de lent is, többször padlót fogott, de végig hitt magában és nem adta fel. A befektetett munka, a nehezen, de átvészelt rossz napok végül meghozták az eredményt.

„Ritkán van olyan pillanat, amikor úgy igazán örülök valaminek, vagy sikernek élem meg” – újságolta Instagram-oldalán Deres Ádám.

Viszont ez egy nagy mérföldkő az életemben. Januárban kézhez kaptam a zöldkártyámat itt az Egyesült Államokban, ezzel hivatalosan is új vizekre evezve. Az eddigi nehézségek ellenére hihetetlen, hogy minden az eddigi terveim szerint megy, sőt valami még annál is jobban alakul, mint ahogyan azt szerettem volna. Nagyon hálás vagyok azoknak az embereknek, akik mellettem állnak, kísérik az utamat

Az Exatlon sármos Kihívója azt is megosztotta követőivel, kinek köszönheti a legtöbb segítséget.

„Külön köszönöm Krisztiánnak, aki ügyvédként felajánlotta segítségét. Profin és pontosan tájékoztatott, bármilyen kérdés is merült fel bennem a hónapok alatt. Ezzel a morállal vitte végig az ügyemet. A sors fintora, hogy Neki közben edzőre volt szüksége, így most a magam módján viszonzom az értem tetteket. Mondanom sem kell, Ő rosszabbul járt… Innen megyünk tovább, hamarosan pedig hazalátogatok, mert borzalmasan hiányzik a családom, az otthoni barátaim és a csapatom!”