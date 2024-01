Síelés közben törte össze magát Palácsik Tímea

Palácsik Timinek, vagyis most már Ráthonyi-Palácsik Tímeának nem indult jól az új éve. A ma már Los Angelesben élő, frissen férjezett híresség ugyanis nemrég még az esküvőjéről számolt be, most pedig már az Egyesült Államok, sőt a világ egyik leghíresebb, méregdrága síparadicsomában, Aspenben hódol a népszerű téli sportnak, a síelésnek. Úgy tűnik, balszerencsésen végződött az egyik nagy lejtőn tett útja, ugyanis balesetet szenvedett, és a karját alaposan összetörte. Az Instagram-oldalán a 24 órán át látható sztorijában mutatta meg a sérülését, melyben a kamerába tolta a már szinte befeketedett ütés nyomait. A történtek részleteit ugyan nem osztotta meg követőivel, az azonban egyértelmű, hogy fájhatott neki.

Timiék Amerika legfelkapottabb síparadicsomában, Aspenben töltöttek néhány napot (Fotó: Instagram)

Ezek a sebek könnyen begyógyulnak, nem úgy, mint azok a lelki sérülések, amiken az elmúlt években Timi keresztülment. Nagyjából egy héttel ezelőtt osztotta meg a nagyvilággal, hogy hozzáment üzletember párjához, Ráthonyi Zoltánhoz. Egyben az elmúlt időszak fájdalmairól is beszámolt. Timi nem csinált titkok abból, hogy régóta vágyik az anyaságra. Mindent el is követett: fájdalmas beavatkozások, rengeteg injekciókúra, gyötrelmes vizsgálatok, hogy végre gyermeke szülessen. Erre azonban egyelőre még várnia kell.

Timi jobb felkarján sérült meg (Fotó: Instagram)

A híresség így nyilatkozott a fájdalmáról:

„2023 tele volt váratlan meglepetéssel, megpróbáltatásokkal, örömmel, boldogsággal és mérhetetlen fájdalommal is, ahogy 2022 is…”

Kisfiunkat a szülinapom után sajnos elveszítettem, csaknem 3 hónaposan (a hasam a progeszteron injekció miatt volt olyan nagy).

„Ő volt a 4. Angyalka, és beleéltük magunkat, hogy végre sikerült. A nagy esküvő Montecitóban lesz, ha... Úgy érzem, feladtam, nem bírom tovább... de mégsem tehetem, és szeretnék erőt adni azoknak a bátor szívű mamáknak, akik a veszteség súlyát cipelik, hiszen csak ők tudhatják igazán, mennyire fáj ez. Szeretethullámot küldök azoknak, akik szívükben hordozzák a mennyország egy darabját, és bízom benne, hogy 2024 mindenkinek meghozza a boldogságot és áldást” – írta korábban.