Szomorú, ami Törőcsik Mari egykori otthonával történik

Törőcsik Mari hosszú, türelemmel viselt betegsége után, 2021 áprilisában a szombathelyi kórházban aludt el örökre... Utolsó éveit már a külvilágtól elszigetelten, a velemi otthonában töltötte, ahová élete legszebb emlékei kötötték. Sajnos azt a tavaszt azonban már nem élhette meg, amit annyira várt, de arról még életében gondoskodott, hogy szeretett háza jó kezekben legyen, amikor ő már nem lesz. Mégis most úgy tűnik, hogy Törőcsik Mari otthona szellemház lett...

Fotó: Tumbász Hédi

Törőcsik Mari otthona szellemházzá vált

Törőcsik Mari a lányának ajándékozta imádott otthonát

A Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, háromszoros Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színművésznő 2014-ben a lányának ajándékozta a velemi ingatlant, azonban az Törőcsik halála óta üresen áll. A szomszédok elmondása szerint Teréz nem látogatta sűrűn a házat, csupán egyszer fordult meg ott, hogy elvigye édesanyja személyes holmiját. Az viszont rövid időn belül szóbeszéddé vált, hogy Törőcsik Mari otthona nem fog sokáig üresen állni, ugyanis Teréz túl akart rajta adni, ráadásul bőven áron alul, 45 millió forintért.

A helyzet viszont az, hogy lassan három év után sem sikerült eladnia a házat...

Fotó: Bors

Törőcsik Mari háza már tavaly is így árválkodott

Szellemház vagy turistalátványosság?

Törőcsik Mari emlékét már csak pár elszáradt virág és kihunyt mécses őrzi a kapualjban, és a besötétített ablakok is azt sugallják, hogy itt hosszú ideje nem járt senki. A szomszédok biztosak abban, hogy Teréz nem szeretne az ingatlanba költözni, ahogy az is valószínű, hogy az önkormányzat sem tudja megvalósítani a vágyát, hogy emlékházzá alakítsák át, hiszen ahhoz meg kellene vásárolniuk az épületet. Egyelőre tehát Törőcsik Mari otthona árván, szomorúan álldogál Velem főutcáján, de a színésznő tisztelői még nem feledkeztek meg róla. Turistalátványosság lett belőle, amit most már a Google-térképén is jelölnek. Talán hamarosan újra kitárja a kapuit a ház, hogy a művésznő emléke tovább élhessen.