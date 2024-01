Mikes Anna durván beterpesztett miniszerelésében – Fotók

Krausz Gábor és Mikes Anna mondhatni már az első perctől fogva a televízió nézőinek a kedvenceivé váltak. Azonnal be is indultak a találgatások, hogy egymásba szeretett-e a két híresség. De csak a Dancing with the Starsban aratott győzelmük után ismerték el, hogy bizony már egy párt alkotnak.

Mikes Anna és Krausz Gábor / Fotó: BS / Bors

Mióta beigazolódott a kibontakozó szerelmük Mikes Anna is egyre több reflektor fényt kép, amit úgy látszik igyekszik is megragadni. A táncos nő ugyanis nemrég egy igazán bomba fotóval örvendeztette meg a rajongóit. Egy extrém rövid csillogó nadrágban terpesztett egy akkorát, hogy leesett az állunk. Természetesen táncos lévén rugalmasnak kell lennie, de az aprócska felsővel és combig érő csizmával, nem is beszélve a pózról egy lehengerlő összhatást sikerült elérnie.

Ennek fényében nem is csoda, hogy Mikes Anna dögös fotója nagy sikert ért el. Rengetegen szóltak hozzá elismerően:

„Anna az utánozhatatlan Tehetség, Gratulálok Neked!”

„Tökéletes alak, tökéletes szépség! Szuper vagy Anna!”

„Elképesztő ez a nő! Gyönyörű ! Kedves! Okos! Tud úrinő maradni. Visszafogott ! Nem csodálom, hogy ennyien szeretik!”

- írták a lenyűgözött rajongók.