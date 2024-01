Megszületett a Jóban Rosszban sztárjának negyedik gyereke

Jánosi Dávidot az emberek a Jóban Rosszban Nemes dokijaként ismerték meg a tévénézők, de az utóbbi időben főleg színházi szerepekben lehet látni. De a színésznek most a világokat jelentő deszkák mellett otthon is helyt kell állnia. Ugyanis nemrég megszületett Krasnyánszky Biankával közös gyermekük, aki Edvárd Dorián nevet kapta.

Jánosi Dávid a Jóban Rosszban óta főleg színházi szerepekben látható.Fotó: Havran Zoltán

Az örömhírt Bianka az Instagram oldalán jelentette be, ahol azt is elárulta követőinek, hogy december 27-én született három kilóval és 51 centivel, az édesanya és a pici jó egészségnek örvend. Jánosi Dávid így már a negyedik gyerekét foghatta karjaiban tavaly karácsonykor. A képeken látható, hogy a kis Edvárd igazi vidám és hajas baba, az édesanya viccesen meg is jegyezte a piciről:

Ja!…és világosodik ki a hajunk, szemünk! Esetleg még hasonlítani is fog ránk lassan

Négy gyermek büszke édesapja, Jánosi Dávid

Jánosi Dávid mindössze huszonhárom éves volt, amikor először édesapa lett. Első kapcsolatából két fia született, Vencel és Márk, akik azóta felnőttek. Majd 2013-ban megismerkedett Nemes Wandával az Újszínházban, akitől 2016-ban született meg egyetlen lánya, Liza. Wandától 2022-ben elvált, és még ugyan ebben az évben összejött Biankával, aki tavaly karácsonykor megajándékozta Dávidod egy kisfiúval.